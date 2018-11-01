Почему в ноябре особенно выгодно делать покупки в ТРЦ Пионер?

Итак, где и на что можно использовать подарочный купон?
Конечно же, на новые яркие образы в любимых отделах торгового центра: «SELA», «Planet Jeans», «Классик», «Sanger», «Segment» и «Симпатия». Здесь самые модные и качественные вещи на все случаи жизни!
Нужна обувь? Тогда отправляйтесь на третий этаж в отдел «Респект» или «Приоритет». Широкий выбор и актуальные модели на любой вкус ждут Вас!
Шикарное нижнее белье можно найти в отделе «75−95», а элегантные часы — в салоне «Секунда».
За лучшей натуральной и эффективной французской косметикой отправляйтесь в новый отдел «Biosea», а за эксклюзивными украшениями — в ювелирный дом «Kabarovsky»!
В «Мире удивительных товаров» и товаров для творчества и рукоделия «Hand Mad» точно можно найти подарки, которые понравятся любому! А ведь уже пора начинать готовить подарки для себя и близких к новому году!
Оптика «МИО», магазин мобильной электроники «Телефоника», компания «Ноутбук сервис», студия биочистки «Lavantel» готовы предложить свои товары и услуги с выгодой 20% всем обладателям купонов!
Все самое качественное и надежное для дома и сна ждет вас в отделах «Дрема» и «Askona», а в отделе «Алтайская мраморная говядина» можно приобрести мясо для великолепных стейков и порадовать себя и близких вкусным праздничным обедом.
И, конечно, для ваших деток можно приобрести все, что нужно, в отделах «Кроха» и «Саша», расположенных на 3 этаже ТРЦ Пионер.
А для тех, кто планирует отпуск или поездку на выходные, по купону в турагентстве «Anex shop» готовы сделать скидку 5% на любой тур!
Если хочется хорошо отдохнуть у нас в ТРЦ «Пионер», вкусно покушать и получить скидку 20% на весь чек, то можно смело идти с купоном в ресторан «Кинза и Мята», «Хинкальную» или кофейню «My coffee». И, конечно же, на фуд-корте много вкусного для Вас с выгодой 20% при предъявлении купона в «Give me Waffle», «Пельменной № 1», «Гриль точке» и «Chicago Pizza». А в «Burger King» сделают скидку целых 50% на Кинг букеты!
Ждем Вас!
ТРЦ Пионер расположен по адресу:
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
www.instagram.com/pioneermall_brn/
Информацию об организаторах акции, сроках и месте проведения, размере скидок и других условий смотрите на сайте pioneermall.ru.