Почему в ноябре особенно выгодно делать покупки в ТРЦ Пионер?

Потому что весь ноябрь, при покупке в гипермаркете «Лента» по адресу пр-т Ленина, 102в на сумму 1500 руб., вы получаете купон со скидкой 20% на покупку в одном из отделов ТРЦ «Пионер», участвующих в акции!

Скидки от партнеров архив ТРЦ Пионер

Итак, где и на что можно использовать подарочный купон?

Конечно же, на новые яркие образы в любимых отделах торгового центра: «SELA», «Planet Jeans», «Классик», «Sanger», «Segment» и «Симпатия». Здесь самые модные и качественные вещи на все случаи жизни!

Нужна обувь? Тогда отправляйтесь на третий этаж в отдел «Респект» или «Приоритет». Широкий выбор и актуальные модели на любой вкус ждут Вас!

Шикарное нижнее белье можно найти в отделе «75−95», а элегантные часы — в салоне «Секунда».

За лучшей натуральной и эффективной французской косметикой отправляйтесь в новый отдел «Biosea», а за эксклюзивными украшениями — в ювелирный дом «Kabarovsky»!

В «Мире удивительных товаров» и товаров для творчества и рукоделия «Hand Mad» точно можно найти подарки, которые понравятся любому! А ведь уже пора начинать готовить подарки для себя и близких к новому году!

Оптика «МИО», магазин мобильной электроники «Телефоника», компания «Ноутбук сервис», студия биочистки «Lavantel» готовы предложить свои товары и услуги с выгодой 20% всем обладателям купонов!

Все самое качественное и надежное для дома и сна ждет вас в отделах «Дрема» и «Askona», а в отделе «Алтайская мраморная говядина» можно приобрести мясо для великолепных стейков и порадовать себя и близких вкусным праздничным обедом.

И, конечно, для ваших деток можно приобрести все, что нужно, в отделах «Кроха» и «Саша», расположенных на 3 этаже ТРЦ Пионер.

А для тех, кто планирует отпуск или поездку на выходные, по купону в турагентстве «Anex shop» готовы сделать скидку 5% на любой тур!

Если хочется хорошо отдохнуть у нас в ТРЦ «Пионер», вкусно покушать и получить скидку 20% на весь чек, то можно смело идти с купоном в ресторан «Кинза и Мята», «Хинкальную» или кофейню «My coffee». И, конечно же, на фуд-корте много вкусного для Вас с выгодой 20% при предъявлении купона в «Give me Waffle», «Пельменной № 1», «Гриль точке» и «Chicago Pizza». А в «Burger King» сделают скидку целых 50% на Кинг букеты!

Ждем Вас!

ТРЦ Пионер расположен по адресу: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в pioneermall.ru vk.com/pioneermall_brn www.instagram.com/pioneermall_brn/ www.ok.ru/trts.pioner

Скидки от партнеров

Информацию об организаторах акции, сроках и месте проведения, размере скидок и других условий смотрите на сайте pioneermall.ru.