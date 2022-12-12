Санаторий «Сосновый бор» дарит подарок своим гостям. Только в декабре вы можете купить путёвки с проживанием в купеческом доме и люксовых номерах, по стоимости номеров категории стандартов.

Сибирский оазис для вашего разума, тела и духа

Чистейший воздух, уютные номера, уникальные природные факторы, эффективное лечение — именно это сделало санаторий «Сосновый бор» излюбленным местом не только для жителей региона, но и всей Сибири.

Санаторий располагается в 35 км. от Барнаула — полчаса по многополосной скоростной трассе, и вы оказываетесь в атмосфере зимней сказки, в окружении величественного соснового бора и милых белочек — одного из символов санатория.

«Сосновый бор» специализируется на лечении: органов дыхания ( бронхиты , пневмония , бронхиальная астма);

бронхиты пневмония бронхиальная астма); опорно-двигательного аппарата;

нервной системы;

органов кровообращения;

реабилитация больных , перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.

При этом вне зависимости от направления оздоровления гость может выбрать категорию номера для проживания.

Ваше идеальное место для отдыха

Санаторий предлагает предновогодний подарок: путёвки в номерах повышенной комфортности по цене стандартов.

Стоимость 7-дневной путёвки с трехразовым питанием на двоих с проживанием в номерах категории «Апартаменты», «Кедр» и «Люкс"*: с лечением: 45 990 рублей за двоих; без лечения: 33 390 рублей за двоих. * Возможно увеличение сроков проживания более, чем на 7 дней.

Двухместные номера «Апартаменты» располагаются в отреставрированном историческом здании, бывшем доме купца Платонова. Удивительное деревянное сооружение с резными элементами на фасаде позволит окунуться в историю и почувствовать себя жителем тех времен. Отдых, лечение и просвещение — в одном месте.

Санаторий «Сосновый бор». Кедровый домик. Фото: из архива АО «Санаторий Сосновый бор»

Уединиться также можно и в кедровом домике, расположенном на территории санатория. Номер «Кедр» рассчитан на двух гостей, в нем есть все необходимое для комфортного пребывания.

Для тех, кто желает быть поближе к процедурам, любит общаться и знакомиться с другими отдыхающими, в основном корпусе санатория есть номера класса люкс. Они состоят из гостиной и спальни и предполагают размещение двух взрослых плюс дополнительные места для детей.

Забронировать путёвки по специальной цене можно только напрямую через отдел продаж по телефону 8−385−222−38−48.

Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район,

с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Сайт: sb22.ru

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники

Лицензия № Л041−01151−22/00332008 от 07.06.2019

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Предложение действительно на момент публикации.