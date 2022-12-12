Сибирский оазис для вашего разума, тела и духа
Чистейший воздух, уютные номера, уникальные природные факторы, эффективное лечение — именно это сделало санаторий «Сосновый бор» излюбленным местом не только для жителей региона, но и всей Сибири.
Санаторий располагается в 35 км. от Барнаула — полчаса по многополосной скоростной трассе, и вы оказываетесь в атмосфере зимней сказки, в окружении величественного соснового бора и милых белочек — одного из символов санатория.
«Сосновый бор» специализируется на лечении:
- органов дыхания (бронхиты, пневмония, бронхиальная астма);
- опорно-двигательного аппарата;
- нервной системы;
- органов кровообращения;
- реабилитация больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
При этом вне зависимости от направления оздоровления гость может выбрать категорию номера для проживания.
Ваше идеальное место для отдыха
Санаторий предлагает предновогодний подарок: путёвки в номерах повышенной комфортности по цене стандартов.
Стоимость 7-дневной путёвки с трехразовым питанием на двоих с проживанием в номерах категории «Апартаменты», «Кедр» и «Люкс"*:
с лечением: 45 990 рублей за двоих;
без лечения: 33 390 рублей за двоих.
* Возможно увеличение сроков проживания более, чем на 7 дней.
Двухместные номера «Апартаменты» располагаются в отреставрированном историческом здании, бывшем доме купца Платонова. Удивительное деревянное сооружение с резными элементами на фасаде позволит окунуться в историю и почувствовать себя жителем тех времен. Отдых, лечение и просвещение — в одном месте.
Уединиться также можно и в кедровом домике, расположенном на территории санатория. Номер «Кедр» рассчитан на двух гостей, в нем есть все необходимое для комфортного пребывания.
Для тех, кто желает быть поближе к процедурам, любит общаться и знакомиться с другими отдыхающими, в основном корпусе санатория есть номера класса люкс. Они состоят из гостиной и спальни и предполагают размещение двух взрослых плюс дополнительные места для детей.
Забронировать путёвки по специальной цене можно только напрямую через отдел продаж по телефону 8−385−222−38−48.
Санаторий «Сосновый бор»
Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Сайт: sb22.ru
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Лицензия № Л041−01151−22/00332008 от 07.06.2019
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