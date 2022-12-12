12 декабря
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Потребитель

Подарок года: премиум — отдых по цене эконом-путёвки

Санаторий «Сосновый бор» дарит подарок своим гостям. Только в декабре вы можете купить путёвки с проживанием в купеческом доме и люксовых номерах, по стоимости номеров категории стандартов.

Санаторий «Сосновый бор». Дом купца Платонова.
Санаторий «Сосновый бор». Дом купца Платонова.
Фото: из архива АО «Санаторий Сосновый бор»

Сибирский оазис для вашего разума, тела и духа

Чистейший воздух, уютные номера, уникальные природные факторы, эффективное лечение — именно это сделало санаторий «Сосновый бор» излюбленным местом не только для жителей региона, но и всей Сибири.

Санаторий располагается в 35 км. от Барнаула — полчаса по многополосной скоростной трассе, и вы оказываетесь в атмосфере зимней сказки, в окружении величественного соснового бора и милых белочек — одного из символов санатория.

«Сосновый бор» специализируется на лечении:

  • органов дыхания (бронхиты, пневмония, бронхиальная астма);
  • опорно-двигательного аппарата;
  • нервной системы;
  • органов кровообращения;
  • реабилитация больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.

При этом вне зависимости от направления оздоровления гость может выбрать категорию номера для проживания.

Ваше идеальное место для отдыха

Санаторий предлагает предновогодний подарок: путёвки в номерах повышенной комфортности по цене стандартов.

Стоимость 7-дневной путёвки с трехразовым питанием на двоих с проживанием в номерах категории «Апартаменты», «Кедр» и «Люкс"*:

с лечением: 45 990 рублей за двоих;

без лечения: 33 390 рублей за двоих.

* Возможно увеличение сроков проживания более, чем на 7 дней.

Двухместные номера «Апартаменты» располагаются в отреставрированном историческом здании, бывшем доме купца Платонова. Удивительное деревянное сооружение с резными элементами на фасаде позволит окунуться в историю и почувствовать себя жителем тех времен. Отдых, лечение и просвещение — в одном месте.

Санаторий «Сосновый бор». Кедровый домик.
Санаторий «Сосновый бор». Кедровый домик.
Фото: из архива АО «Санаторий Сосновый бор»

Уединиться также можно и в кедровом домике, расположенном на территории санатория. Номер «Кедр» рассчитан на двух гостей, в нем есть все необходимое для комфортного пребывания.

Для тех, кто желает быть поближе к процедурам, любит общаться и знакомиться с другими отдыхающими, в основном корпусе санатория есть номера класса люкс. Они состоят из гостиной и спальни и предполагают размещение двух взрослых плюс дополнительные места для детей.

Забронировать путёвки по специальной цене можно только напрямую через отдел продаж по телефону 8−385−222−38−48.

Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Сайт: sb22.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники

Лицензия № Л041−01151−22/00332008 от 07.06.2019

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