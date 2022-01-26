Лизинговая компания «Европлан» расширяет возможности оформления автомобилей по программе «Подписка на авто» . Она предназначена для физических лиц и позволяет клиенту получить именно тот автомобиль, который ему нужен. Подписка оформляется без аванса, а необходимые автоуслуги включены ежемесячный платеж.

Подписка на авто для физлиц от «Европлана» стала еще доступнее. ПАО «ЛК «Европлан».

Теперь, помимо стандартной программы «Драйв», мы предлагаем тем клиентам, которые хотят попробовать подписку, пакет «Старт» со сниженным ежемесячным платежом. Оформление автомобиля проходит всего за два дня*.

Кроме того, появился новый срок подписки — 12 месяцев (ранее — только на 24 и 36 месяцев) и новые возможности по пробегу: не только 30 000 км., 60 000 км., 90 000 км., но и 10 000 км., 20 000 км., 40 000 км.

Расширен модельный ряд автомобилей, доступных по подписке:

Премиальные : BMW 5 series и BMW Х3 , Х7 , Mercedes C-Class , GLS , Porsche Panamera , Porsche Cayenne , Land Rover Discovery , Land Rover Defender , Volvo S60 и XC40 , Lexus NX , Lexus RX , Audi A4 и Audi Q8.

: BMW 5 series и BMW Х3 Х7 Mercedes C-Class GLS Porsche Panamera Porsche Cayenne Land Rover Discovery Land Rover Defender Volvo S60 и XC40 Lexus NX Lexus RX Audi A4 и Audi Q8. Демократичные : Kia K5 , Kia Rio , Kia Seltos , Lada Largus , Lada Vesta , Lada Xray , Hyundai Santa Fe , Hyundai Solaris , Renault Duster , Renault Kaptur , Nissan Qashqai , Nissan X-Trail , Skoda Kodiaq , Skoda Kodiaq , Skoda Rapid , Volkswagen Polo , Volkswagen Tiguan.

: Kia K5 Kia Rio Kia Seltos Lada Largus Lada Vesta Lada Xray Hyundai Santa Fe Hyundai Solaris Renault Duster Renault Kaptur Nissan Qashqai Nissan X-Trail Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq Skoda Rapid Volkswagen Polo Volkswagen Tiguan. Электромобили: Jaguar I-Pace и Audi e-tron.

«Подписка» от компании «Европлан» обладает рядом преимуществ: например, договор можно прекратить досрочно или поменять один автомобиль на другой. Автомобилем можно пользоваться по всей России и путешествовать за границу по запросу. Полис Каско оформляется без ограничения числа водителей, допущенных к управлению: можно передавать управление близким, если они достигли 21 года и у них есть водительские права.

* При выборе автомобиля из наличия

ПАО «ЛК «Европлан»