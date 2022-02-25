Подшипники: что собой представляют, где используются

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Перечислим основные технические характеристики подшипников скольжения:
- издают низкий уровень шума в процессе работы;
- могут эксплуатироваться в сложных условиях, в том числе при повышенных температурах;
- стойко противостоят механическим нагрузкам, благодаря чему имеют длительный срок службы.
Если говорить о недостатках, то среди них менеджеры Сфера-2В выделяют:
- риск поломок при использовании некачественной, неправильно подобранной смазки;
- требуют самого пристального контроля за рабочими условиями.
Перечислим основные технические характеристики подшипников качения:
- практически бесшумно работают;
- могут использоваться при высоких температурах;
- стойко противостоят негативным внешним воздействиям.
Среди их недостатков то, что они не могут работать в водной среде и отличаются высокой стоимостью.
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Какому производителю отдать предпочтение?
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