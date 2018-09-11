Полный комплект: Компания «Е1 Медиа» подтвердила статус эксперта в контекстной рекламе и разработке сайтов

Уже полтора года барнаульская компания « Е1 Медиа » является сертифицированным агентством «Яндекса» в сфере контекстной рекламы. В августе компания также стала сертифицированным партнером «1С Битрикс» в области разработки сайтов. Клиентам это дает дополнительные гарантии того, что их проекты будут реализованы на высшем уровне. В «Е1 Медиа» можно заказать не только разработку сайта, но и комплексное продвижение в Интернете.

По словам руководства компании «Е1 Медиа», на данный момент ни одна другая компания в Барнауле не является сертифицированным агентством «Яндекса» и сертифицированным партнером «1С Битрикс» одновременно.

Роман Пугач,

директор по разработкам:

Два сертификата — это наше огромное преимущество. Придя к нам, клиент получит не только профессионально разработанный сайт, но и качественно настроенную рекламную кампанию. Многим компаниям сегодня приходится разрабатывать сайт в одном агентстве, а для настройки рекламы искать другое. Мы же берем на себя весь комплекс задач заказчика. После разработки сайта, мы глубоко понимаем специфику заказчика и можем быть максимально эффективны в продвижении.

Чтобы стать сертифицированным агентством «Яндекса», компания должна выполнить ряд требований. Соответствие им проверяют в «Яндексе» раз в квартал. «Е1 Медиа» успешно подтверждает свой статус уже полтора года.

Андрей Мишинёв,

директор по рекламе:

Работа с «Яндекс.Директ» — одна из наших ключевых специализаций. Рекламные кампании, которые мы проводим, на 20−30% более эффективны, чем в среднем по рынку. Это значит, что за имеющийся бюджет мы приведем больше посетителей на ваш сайт. Благодаря профессиональной настройке наших сертифицированных специалистов, трафик становится все более «чистым», люди проводят на сайте больше времени, совершают больше целевых действий. Главный принцип нашей компании — максимально эффективное использование средств, а не «слив» рекламного бюджета заказчика.

«1С Битрикс» — самая популярная в России система управления сайтами. Статус сертифицированного партнера системы гарантирует, что «Е1 Медиа» обладает большим опытом разработки веб-проектов. «Е1 Медиа» разрабатывает сайты любой сложности: от одностраничников до нагруженных интернет-магазинов.

Роман Пугач,

директор по разработкам:

Сертификация в 1С Битрикс — это еще одна составляющая часть репутации компании, как положительные отзывы, опыт работы или богатое портфолио. Всё это дает уверенность в надежности агентства. Опытные клиенты обращают на это внимание, ведь многие из них уже обжигались, работая с низкоквалифицированными подрядчиками.

Андрей Мишинёв,

директор по рекламе компании «Е1 Медиа»:

Мы всегда готовы провести бесплатный аудит сайта и рекламной кампании. После которого заказчик понимает, что можно и нужно доработать на сайте и насколько эффективна настроена рекламная кампания.

Справка

«Е1 Медиа» работает на рынке разработки сайтов более 10 лет. Цены на разработку сайтов — средние по городу. Большинство проектов находится в ценовом диапазоне 100−200 тыс. рублей. Настройка и ведение рекламной кампании от 12 тыс. рублей.

Официальный сайт компании: www.e1media.ru

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