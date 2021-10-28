Помогите пожилому человеку распечатать QR-код

Согласно указу, пенсионеры в первую очередь должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Выходить из дома можно. Чтобы получить медицинскую помощь, купить продукты и товары первой необходимости, прогуляться на свежем воздухе. Последнее, кстати, запрещено в местах массового скопления людей.
Предусмотрены меры и для работодателей. Им глава края порекомендовал:
- перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет. Сделать это нужно в течение 4 недель — чтобы «наиболее уязвимые к COVID-19» работники поставили прививки для формирования иммунитета;
- тех, кто проходит сейчас вакцинацию, на 2 дня освободить от работ с сохранением зарплаты;
- перевести коллектив на дистант, если это не нарушает функционирование трудовой деятельности.
Кроме того, с 30 октября, чтобы попасть в торгово-развлекательные центры, гражданам понадобятся паспорт и один из следующих документов:
- действующий QR-код, полученный на портале «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. Вместо QR-кода можно предоставлять сертификат о пройденной профилактической вакцинации на бумажном носителе;
- действующий QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и выздоровел не раньше полугода назад;
- документ (медотвод), который подтверждает наличие у человека медицинских противопоказаний к вакцинации против ковида. В этом случае также необходим отрицательный ПЦР-тест, полученный не раньше чем за 72 часа.
Отметим, что жители региона вправе предоставлять QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе. Добавим, что печатный формат при этом должен быть таким, чтобы считывающее устройство могло отсканировать код.
Уточним, что с 15 ноября QR-кодирование дополнительно введут в:
- театрах, кинотеатрах, концертных залах и цирках;
- учреждениях клубного типа, бассейнах, фитнес-клубах и спортивных объектах;
- учреждениях досуга, гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха;
- санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;
- на объектах общественного питания.
А что же делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий?
Помочь им могут близкие, друзья, неравнодушные соседи.
Предложите родственникам, знакомым и друзьям старше 60 лет распечатать QR-код. Не проходите мимо! Это не займет много времени, но оставит неизгладимые добрые впечатления в душе важного вам человека — ведь вы подарите ему теплые минуты своего внимания и возможность выходить из дома.
Благодаря вашей поддержке пенсионеры и люди с особенностями здоровья продолжат жить в привычном для них ритме. Они не почувствуют себя одинокими и несчастными.
Справка
Распечатать QR-код можно в Управлении социальной защиты, комплексном центре обслуживания или МФЦ. Здесь же клиентов подключат к порталу «Госуслуги».