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Помогите пожилому человеку распечатать QR-код

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ № 44. С 30 октября по этому документу в регионе введут новые антиковидные ограничения. Относятся меры и к гражданам от 60 лет, не прошедшим вакцинацию.

Источник: пресс-служба администрации города Барнаула

Согласно указу, пенсионеры в первую очередь должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Выходить из дома можно. Чтобы получить медицинскую помощь, купить продукты и товары первой необходимости, прогуляться на свежем воздухе. Последнее, кстати, запрещено в местах массового скопления людей.

Предусмотрены меры и для работодателей. Им глава края порекомендовал:

  • перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет. Сделать это нужно в течение 4 недель — чтобы «наиболее уязвимые к COVID-19» работники поставили прививки для формирования иммунитета;
  • тех, кто проходит сейчас вакцинацию, на 2 дня освободить от работ с сохранением зарплаты;
  • перевести коллектив на дистант, если это не нарушает функционирование трудовой деятельности.

Кроме того, с 30 октября, чтобы попасть в торгово-развлекательные центры, гражданам понадобятся паспорт и один из следующих документов:

  • действующий QR-код, полученный на портале «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. Вместо QR-кода можно предоставлять сертификат о пройденной профилактической вакцинации на бумажном носителе;
  • действующий QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и выздоровел не раньше полугода назад;
  • документ (медотвод), который подтверждает наличие у человека медицинских противопоказаний к вакцинации против ковида. В этом случае также необходим отрицательный ПЦР-тест, полученный не раньше чем за 72 часа.

Отметим, что жители региона вправе предоставлять QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе. Добавим, что печатный формат при этом должен быть таким, чтобы считывающее устройство могло отсканировать код.

Уточним, что с 15 ноября QR-кодирование дополнительно введут в:

  • театрах, кинотеатрах, концертных залах и цирках;
  • учреждениях клубного типа, бассейнах, фитнес-клубах и спортивных объектах;
  • учреждениях досуга, гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха;
  • санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;
  • на объектах общественного питания.

А что же делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий?

Помочь им могут близкие, друзья, неравнодушные соседи.

Предложите родственникам, знакомым и друзьям старше 60 лет распечатать QR-код. Не проходите мимо! Это не займет много времени, но оставит неизгладимые добрые впечатления в душе важного вам человека — ведь вы подарите ему теплые минуты своего внимания и возможность выходить из дома.

Благодаря вашей поддержке пенсионеры и люди с особенностями здоровья продолжат жить в привычном для них ритме. Они не почувствуют себя одинокими и несчастными.

Справка

Распечатать QR-код можно в Управлении социальной защиты, комплексном центре обслуживания или МФЦ. Здесь же клиентов подключат к порталу «Госуслуги».

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