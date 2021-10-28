Помогите пожилому человеку распечатать QR-код

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ № 44. С 30 октября по этому документу в регионе введут новые антиковидные ограничения. Относятся меры и к гражданам от 60 лет, не прошедшим вакцинацию.

Согласно указу, пенсионеры в первую очередь должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Выходить из дома можно. Чтобы получить медицинскую помощь, купить продукты и товары первой необходимости, прогуляться на свежем воздухе. Последнее, кстати, запрещено в местах массового скопления людей.

Предусмотрены меры и для работодателей. Им глава края порекомендовал:

перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет. Сделать это нужно в течение 4 недель — чтобы «наиболее уязвимые к COVID-19» работники поставили прививки для формирования иммунитета;

тех , кто проходит сейчас вакцинацию , на 2 дня освободить от работ с сохранением зарплаты;

кто проходит сейчас вакцинацию на 2 дня освободить от работ с сохранением зарплаты; перевести коллектив на дистант , если это не нарушает функционирование трудовой деятельности.

Кроме того, с 30 октября, чтобы попасть в торгово-развлекательные центры, гражданам понадобятся паспорт и один из следующих документов:

действующий QR-код , полученный на портале «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. Вместо QR-кода можно предоставлять сертификат о пройденной профилактической вакцинации на бумажном носителе;

полученный на портале «Госуслуги». Он подтверждает получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной прививки. Вместо QR-кода можно предоставлять сертификат о пройденной профилактической вакцинации на бумажном носителе; действующий QR-код , подтверждающий , что гражданин перенес COVID-19 и выздоровел не раньше полугода назад;

подтверждающий что гражданин перенес COVID-19 и выздоровел не раньше полугода назад; документ ( медотвод), который подтверждает наличие у человека медицинских противопоказаний к вакцинации против ковида. В этом случае также необходим отрицательный ПЦР-тест , полученный не раньше чем за 72 часа.

Отметим, что жители региона вправе предоставлять QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе. Добавим, что печатный формат при этом должен быть таким, чтобы считывающее устройство могло отсканировать код.

Уточним, что с 15 ноября QR-кодирование дополнительно введут в:

театрах , кинотеатрах , концертных залах и цирках;

кинотеатрах концертных залах и цирках; учреждениях клубного типа , бассейнах , фитнес-клубах и спортивных объектах;

бассейнах фитнес-клубах и спортивных объектах; учреждениях досуга , гостиницах , пансионатах , домах и базах отдыха;

гостиницах пансионатах домах и базах отдыха; санаторно-курортных организациях ( санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;

санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия; на объектах общественного питания.

А что же делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий?

Помочь им могут близкие, друзья, неравнодушные соседи.

Предложите родственникам, знакомым и друзьям старше 60 лет распечатать QR-код. Не проходите мимо! Это не займет много времени, но оставит неизгладимые добрые впечатления в душе важного вам человека — ведь вы подарите ему теплые минуты своего внимания и возможность выходить из дома.

Благодаря вашей поддержке пенсионеры и люди с особенностями здоровья продолжат жить в привычном для них ритме. Они не почувствуют себя одинокими и несчастными.

Справка

Распечатать QR-код можно в Управлении социальной защиты, комплексном центре обслуживания или МФЦ. Здесь же клиентов подключат к порталу «Госуслуги».