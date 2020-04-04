«Поставьте автомат с линзами». Жители Алтая рассказали в соцсетях, чего им не хватает в магазинах «Мария-Ра»

Проведение опроса в торговой сети объяснили тем, что людям разрешено выходить за покупками в ближайший магазин, а в «Марии-Ра» (которая часто как раз и является ближайшей торговой точкой) чего-то может не быть.
Вопрос, который представитель торговой сети задал подписчикам аккаунта, звучит так.
Какие товары не первой необходимости (которые обычно не продаются в наших магазинах), нужные лично вам, вы хотели бы покупать в ближайшем магазине «Мария-Ра»?
Читатели активно подхватили тему. Достаточно частым был ответ, связанный с необходимостью дезинфекции и защиты от новой инфекции, которая вовсю шагает по планете.
Так, подписчики просили завезти «белизну», антисептик, перчатки, маски, антибактериальные средства для уборки дома, средства гигиены. Несколько пожеланий были связаны с отсутствием в магазинах лимонов и корней имбиря. Ранее мы сообщали, что цены на эти продукты в России подскочили и они стали дефицитными почти повсеместно.
«Который день нет имбиря», — посетовал один из участников опроса.
Были и пожелания наладить доставку, особенно в сельской местности. Или просто не повышать цены. А один из подписчиков попросил совсем уж невозможного — контактные линзы, которые в самом деле купить негде.
Поставьте, пожалуйста, автомат с контактными линзами Johnson. Все маленькие отделы ближайшие закрыли на карантин, а магазин «Мария-Ра» всегда рядом и всегда работает. Это товар жизненно необходим. А в аптеке их не продают. Интересуют удаленные посёлки города, в часности п. Южный, — рассказал подписчик в Instagram.
В «Марии-Ра» сообщили, что ответы в комментариях будут обработаны, а пожелания оперативно рассмотрены.