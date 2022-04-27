Построить бассейн и фонтан, хаммам и сауну и экологично очистить воду поможет одна и та же фирма

Обустроить коттедж или дачу своей мечты фонтаном или искусственным прудом, бассейном и турецкой баней — на зависть всем друзьям — можно при помощи одной лишь фирмы. Компания « Водный мир » сама спроектирует, построит и будет обслуживать ваши водные сооружения — и все по более чем доступным ценам. Кроме всего прочего для постоянных клиентов и строительно-монтажных организаций разработана особая система скидок.

Турецкие бани и сауны

Построить хаммам, а, может быть, и вовсе сауну? И первое, и второе компания создаст по индивидуальным проектам. И сделают ее не только качественной и практичной, но и красивой. Дизайнеры помогут вам сделать неповторимый образ вашего объекта. «Париться» не придется.

Бассейны

Бассейн у загородного дома, как в американском кино, или в помещении — бассейн любой формы и размеров может спроектировать и построить «Водный мир». Таким будет очень удобно пользоваться и обслуживать — ведь он создан профессионалами.

Железобетонную чашу проектируют на основе гидростатического расчета, который позволяет предугадать самую большую нагрузку, поэтому конструкция будет очень долговечной. Качественная отделка — будь то надежная ПВХ-пленка или стеклянная мозаика — также продлят срок службы.

Бассейн. Компания «Водный мир» Бассейн. Компания «Водный мир» Бассейн. Компания «Водный мир» Бассейн. Компания «Водный мир» Бассейн. Компания «Водный мир» Бассейн. Компания «Водный мир»

Водоподготовка и насосное оборудование

Конечно же, чтобы пользоваться турецкой баней, бассейном или фонтаном, нужно найти и подготовить воду. А заодно неплохо было бы и повысить качество питьевой воды. «Водный мир» поможет в этом.

Компания обследует скважины и проведет качественный анализ воды и в соответствии с этим подберет и установит насосное оборудование. Также рассчитает схему очистки воды и произведет монтаж всего оборудования, выдав гарантийные талоны, паспорта и подробные инструкции. Но и на этом работа не окончится — специалисты бесплатно весь год будут курировать работу установки.

Насосное оборудование. Компания «Водный мир»

Причем сделать все это «Водный мир» может не только для частных участков, но и для целого производства.

Одно из главных достоинств «Водного мира» в том, что ничего не придется докупать в других местах: у него есть все необходимое для водоснабжения, водоочистки и санитарно-технических нужд. А само разнообразие оборудования дает большой выбор для любого бюджета и позволит сделать водный объект неповторимым. Такое вряд ли можно встретить в других фирмах.

Компания «Водный Мир»

г. Барнаул. Матросова, 36

(8 3852) 65−52−66

(8 3852) 36−14−66

(8 3852) 35−99−07

8 (980) 536-03-10 (WhatsApp)

https://vod-mir.ru