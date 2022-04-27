27 апреля
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Потребитель

Построить бассейн и фонтан, хаммам и сауну и экологично очистить воду поможет одна и та же фирма

Обустроить коттедж или дачу своей мечты фонтаном или искусственным прудом, бассейном и турецкой баней — на зависть всем друзьям — можно при помощи одной лишь фирмы. Компания «Водный мир» сама спроектирует, построит и будет обслуживать ваши водные сооружения — и все по более чем доступным ценам. Кроме всего прочего для постоянных клиентов и строительно-монтажных организаций разработана особая система скидок.

Бассейн.
Бассейн.
СС0

Турецкие бани и сауны

Построить хаммам, а, может быть, и вовсе сауну? И первое, и второе компания создаст по индивидуальным проектам. И сделают ее не только качественной и практичной, но и красивой. Дизайнеры помогут вам сделать неповторимый образ вашего объекта. «Париться» не придется.

Бассейны

Бассейн у загородного дома, как в американском кино, или в помещении — бассейн любой формы и размеров может спроектировать и построить «Водный мир». Таким будет очень удобно пользоваться и обслуживать — ведь он создан профессионалами.

Железобетонную чашу проектируют на основе гидростатического расчета, который позволяет предугадать самую большую нагрузку, поэтому конструкция будет очень долговечной. Качественная отделка — будь то надежная ПВХ-пленка или стеклянная мозаика — также продлят срок службы.

Бассейн.
Бассейн.
Компания «Водный мир»
Бассейн.
Бассейн.
Компания «Водный мир»
Бассейн.
Бассейн.
Компания «Водный мир»
Бассейн.
Бассейн.
Компания «Водный мир»
Бассейн.
Бассейн.
Компания «Водный мир»
Бассейн.
Бассейн.
Компания «Водный мир»

Водоподготовка и насосное оборудование

Конечно же, чтобы пользоваться турецкой баней, бассейном или фонтаном, нужно найти и подготовить воду. А заодно неплохо было бы и повысить качество питьевой воды. «Водный мир» поможет в этом.

Компания обследует скважины и проведет качественный анализ воды и в соответствии с этим подберет и установит насосное оборудование. Также рассчитает схему очистки воды и произведет монтаж всего оборудования, выдав гарантийные талоны, паспорта и подробные инструкции. Но и на этом работа не окончится — специалисты бесплатно весь год будут курировать работу установки.

Насосное оборудование.
Насосное оборудование.
Компания «Водный мир»

Причем сделать все это «Водный мир» может не только для частных участков, но и для целого производства.

Одно из главных достоинств «Водного мира» в том, что ничего не придется докупать в других местах: у него есть все необходимое для водоснабжения, водоочистки и санитарно-технических нужд. А само разнообразие оборудования дает большой выбор для любого бюджета и позволит сделать водный объект неповторимым. Такое вряд ли можно встретить в других фирмах.

Компания «Водный Мир»

г. Барнаул. Матросова, 36
(8 3852) 65−52−66
(8 3852) 36−14−66
(8 3852) 35−99−07
8 (980) 536-03-10 (WhatsApp)
https://vod-mir.ru

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