Построить бассейн и фонтан, хаммам и сауну и экологично очистить воду поможет одна и та же фирма

Турецкие бани и сауны
Построить хаммам, а, может быть, и вовсе сауну? И первое, и второе компания создаст по индивидуальным проектам. И сделают ее не только качественной и практичной, но и красивой. Дизайнеры помогут вам сделать неповторимый образ вашего объекта. «Париться» не придется.
Бассейны
Бассейн у загородного дома, как в американском кино, или в помещении — бассейн любой формы и размеров может спроектировать и построить «Водный мир». Таким будет очень удобно пользоваться и обслуживать — ведь он создан профессионалами.
Железобетонную чашу проектируют на основе гидростатического расчета, который позволяет предугадать самую большую нагрузку, поэтому конструкция будет очень долговечной. Качественная отделка — будь то надежная ПВХ-пленка или стеклянная мозаика — также продлят срок службы.
Водоподготовка и насосное оборудование
Конечно же, чтобы пользоваться турецкой баней, бассейном или фонтаном, нужно найти и подготовить воду. А заодно неплохо было бы и повысить качество питьевой воды. «Водный мир» поможет в этом.
Компания обследует скважины и проведет качественный анализ воды и в соответствии с этим подберет и установит насосное оборудование. Также рассчитает схему очистки воды и произведет монтаж всего оборудования, выдав гарантийные талоны, паспорта и подробные инструкции. Но и на этом работа не окончится — специалисты бесплатно весь год будут курировать работу установки.
Причем сделать все это «Водный мир» может не только для частных участков, но и для целого производства.
Одно из главных достоинств «Водного мира» в том, что ничего не придется докупать в других местах: у него есть все необходимое для водоснабжения, водоочистки и санитарно-технических нужд. А само разнообразие оборудования дает большой выбор для любого бюджета и позволит сделать водный объект неповторимым. Такое вряд ли можно встретить в других фирмах.
Компания «Водный Мир»
г. Барнаул. Матросова, 36
(8 3852) 65−52−66
(8 3852) 36−14−66
(8 3852) 35−99−07
8 (980) 536-03-10 (WhatsApp)
https://vod-mir.ru