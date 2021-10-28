«Потребитель становится более избирательным». Гендиректор Бочкарей рассказал о ситуации на рынке, модернизации и новых продуктах

Компания «Бочкари» реализует несколько интересных проектов с институтами из Чехии и Германии. Речь, в частности, идет о создании новых продуктов, которые пополнят ассортимент известного алтайского производителя. Об этом и не только altapress.ru пообщался с руководителем предприятия Вадимом Смагиным.

Вадим Смагин. Фото Максима Наземцева

«Рынок восстанавливается активными темпами»

— В 2020 году из-за пандемии «большой сезон» продаж напитков в России оказался скомканным. Об этом говорили многие , в том числе и федеральные производители. В нынешнем году удалось наверстать упущенное?

— Пандемия коронавируса, охватившая мир, оказала влияние на все сферы экономики, на каждый ее сектор. Рынок напитков, их производство не стали исключением. В 2020 году мы ощутили значительный спад и снижение спроса.

Это было связано не только с ограничением туристического потока. Люди были ограничены в таких привычных вещах, как общение с родными и близкими, семейные праздники. Структура семейных расходов также изменилась в пользу товаров первой необходимости и лекарств.

Сегодня ситуация изменилась. Рынок восстанавливается активными темпами, улучшаются и экономические показатели нашей деятельности. Однако, сохраняются определенные ограничения в различных каналах сбыта.

В ограниченном режиме работает канал HoReCa (индустрия гостеприимства — гос­тинично-­ресто­ранный бизнес. — Прим. ред.), через который реализуется довольно большой объем напитков. Поэтому говорить о полном восстановлении рынка пока еще рано. Однако для нас это послужило поводом взглянуть на свой продукт и бизнес под другим углом и найти новые точки роста и развития.

— Что имеете ввиду?

— Не хочется забегать вперед, могу сказать лишь, что уже сегодня заключены и отрабатываются контракты с институтами Чехии и Германии, и большая часть работ по этим проектам связана с ассортиментом.

В ближайшее время наших потребителей ждут приятные новости. Мы работаем над каждой категорией своей продукции: и пиво, и лимонады, и вода, и энергетики. Ассортимент в каждой категории не остается без внимания. Это большая совместная работа маркетинга и производства.

— Напитки «Бочкарей» можно увидеть по всей России. Какие регионы для себя считаете наиболее перспективными в плане продаж?

— Действительно, продукцию нашей компании покупают и любят по всей России, в каждом ее регионе.

Факт «Бочкаревский пивоваренный завод» входит в топ-10 крупнейших предприятий России в своей отрасли.

Безусловно в Алтайском крае люди знают о том, что такое Бочкари, знают историю торговой марки, многие были у нас в селе, на производстве.

Но высок не только уровень знания, но и лояльности. В других регионах мы успешно конкурируем как с местными, так и федеральными производителями напитков.

На ближайшие года задача состоит в том, чтобы люди лучше познакомились с нашими торговыми марками и философией бренда «Бочкари».

Говоря о рынках сбыта, хотелось бы отметить, что сегодня одним из самых динамично развивающихся направлений является экспорт. Мы не ограничиваемся рамками России, и уверены, что в ближайшее время наши напитки завоюют сердца потребителей далеко за пределами нашей страны.

«Сокращение издержек не означает экономию на сырье»

— Есть ли понимание , чего сейчас желает потребитель?

— Мы активно отслеживаем тенденции рынка и его потребности. Под влиянием внешних и внутренних факторов потребности людей меняются, трансформируются.

Говорить об «усредненном» потребителе будет не совсем корректно. Каждый регион имеет свою четко выраженную специфику, как с точки зрения вкусовых предпочтений, так и с точки зрения формы продукта.

Так, например, жители центральной России более склонны пробовать новые напитки и вкусовые профили, там пользуются популярностью рецептуры, схожие с европейскими. Жители же, например Урала, Сибири предпочитают более традиционные вкусы.

Однако сегодня потребитель в целом становится более избирательным. Он обращает внимание на состав продукта, на место его производства, интересуется тем, по какой технологии произведен продукт.

У потребителя есть возможность выбирать. Сегодня, как и всегда, он хочет получать качественный продукт по доступной цене и это касается не только напитков. Мы делаем все, чтобы удовлетворить эту потребность.

Вадим Смагин. Фото Максима Наземцева

— В 2020 году вы говорили: чтобы пережить очередной кризис надо сократить издержки , но при этом не потерять в качестве продукции. Это возможно?

— Сокращение издержек не означает экономию на сырье и переход на более дешевые ингредиенты. Ведь стоимость конечного продукта складывается не только из стоимости сырья.

Технологические процессы совершенствуются год от года. Новое современное оборудование позволяет оптимизировать многие процессы и сократить как временные, так и финансовые издержки на производство. Именно поэтому модернизация нашего производства не останавливается ни на один день.

Кроме того, речь идет о повышении эффективности труда. Мы в компании часто говорим о том, как много значат люди, каждый день работающие для того, чтобы продукт был произведен и доставлен до потребителя.

Повышение эффективности труда — один из способов сокращения издержек. Мы активно работаем в этом направлении последние годы.

Один из последних реализованных инструментов — это проект «Бережливое производство». В производственном процессе нет мелочей. Каждая из деталей в итоге формирует конечную стоимость продукта. Кроме того, наши сотрудники регулярно проходят обучение и повышение квалификации.

Другим инструментом оптимизации издержек является постоянное развитие отношений с нашими партнерами и поставщиками. Эффективное деловое партнерство — ключ к решению многих важных вопросов.

— Последним крупным проектом «Бочкарей» стала линия розлива в алюминиевую тару. Оправдались ли возложенные на нее надежды?

— Безусловно оправдались. Сегодня объем потребления напитков в алюминиевой банке составляет более 20% от общего объема потребления. Благодаря нашей линии мы имеем возможность выхода на новые сегменты рынка.

Сегодня это направление в компании находится в стадии роста, развития и становления. Мы пересматриваем свой ассортимент с точки зрения новых возможностей. Однако уже сегодня можно сказать, что динамика ее эффективности идет опережающими темпами.

«Критичных колебаний нет»

— В последние годы отчетливо прослеживается тенденция сокращения производства алкогольной продукции и переход на безалкогольный сегмент. Как у вас этот процесс проходит?

— Критичных колебаний спроса на рынке пива нет, он довольно стабилен. Безусловно, тот рост рынка, который мы наблюдали 5−10 лет назад, сократился. Но и падений не наблюдается. Существуют определенные колебания, связанные с сезонностью, внешними факторами, но все они в рамках рабочего процесса.

Что касается перехода на безалкогольный сегмент, для нас это — не способ компенсировать снижающий спрос на пиво. Это возможность сделать шире свою покупательскую аудиторию, освоить новые сегменты рынка, диверсифицировать производство и повысить его эффективность.

Сегодня в нашем ассортиментом портфеле около 50% занимают безалкогольные напитки. Это динамично развивающийся, интересный сегмент рынка, который мы планируем осваивать и дальше.