Сотни автомобилей — легковых и грузовых — ежедневно курсирующих по дорогам страны, загрязняют окружающую среду углеводородами, оксидами азота, иными вредными веществами, негативно влияющими на природу и в том числе на здоровье человека. Существенно снизить такое негативное действие может каталитический преобразователь или катализатор. Его еще называют конвертором или нейтрализатором выхлопных газов. Состоит он из керамических или металлических сот, на поверхность наносится слой из драгметаллов. Устанавливается деталь на приемной системе выхлопной трубы или после нее.

Срок службы конверторов указан производителем. Но он может существенно уменьшиться из-за промывок топливной системы, низкого качества топлива, сбоя в питании двигателя. Если вовремя не заменить вышедший из строя катализатор, это повлечет за собой сбой в электронике, поломку двигателя, турбины. Поэтому важно не только своевременно заменить деталь, но и сдать ее на переработку.

Где принимают бывшие в употреблении нейтрализаторы

В katalizatorppr физические лица и компании могут сдать автомобильные катализаторы для последующей переработки. Для определения содержания драгметаллов в катализаторе компания использует высокоточное современное оборудование. Можно сдать керамический, металлический катализатор, бывшие в употреблении сажевые фильтры любых зарубежных и отечественных марок.

Как происходит прием нейтрализаторов

Катализатор вырезают из банки гидравлическими ножницами. Затем деталь измельчают в мелкую крошку цепной мельницей. Щупом отбирается проба, перемешивается и отправляется на анализ в рентген-флуоресцентном спектрометре. После заключения определяется содержание драгметаллов в сданном катализаторе и, исходя из этого, расчет с клиентом. Стоимость зависит от объема и модели двигателя, года выпуска.

Любой ли катализатор можно сдать?

Если в вашем гараже накопилось несколько использованных деталей и вы планируете сдать их на переработку, помните о следующих правилах:

Конвекторы с разных марок автомобилей не стоит хранить в одной куче.

Деталь не должна иметь посторонних включений.

Катализаторы принимают в сухом виде нормальной влажности , не залитые маслом , иными жидкостями.

не залитые маслом иными жидкостями. Чистить деталь не нужно , она должна сохранить сажу и естественную пыль.

Компания имеет официальную регистрацию и не занимается перепродажей катализаторов. Именно поэтому здесь вы получите достойную оплату за сданное сырье. Преимущества сотрудничества заключаются еще в бесплатном выезде к клиенту для анализа и выкупа катализатора в удобное время и место в Москве, области и других регионах РФ.

Мы работаем по официальной регистрации и не перепродаем нейтрализаторы, поэтому всегда достойно платим за сданные нейтрализаторы. Чтобы продать сажевый фильтр или катализатор б/у, обращайтесь к нам.

Носитель должен сохранять естественную пыль и сажу.

Катализаторы от грузового транспорта с керамикой белого , зеленого , бежевого , желтого цвета не принимаются , т.к. не содержат драгметаллы.

От чего зависит цена катализатора

Размер вознаграждения за сдачу выхлопной системы может существенно варьироваться в зависимости от: