Срок службы конверторов указан производителем. Но он может существенно уменьшиться из-за промывок топливной системы, низкого качества топлива, сбоя в питании двигателя. Если вовремя не заменить вышедший из строя катализатор, это повлечет за собой сбой в электронике, поломку двигателя, турбины. Поэтому важно не только своевременно заменить деталь, но и сдать ее на переработку.
Где принимают бывшие в употреблении нейтрализаторы
В katalizatorppr физические лица и компании могут сдать автомобильные катализаторы для последующей переработки. Для определения содержания драгметаллов в катализаторе компания использует высокоточное современное оборудование. Можно сдать керамический, металлический катализатор, бывшие в употреблении сажевые фильтры любых зарубежных и отечественных марок.
Как происходит прием нейтрализаторов
Катализатор вырезают из банки гидравлическими ножницами. Затем деталь измельчают в мелкую крошку цепной мельницей. Щупом отбирается проба, перемешивается и отправляется на анализ в рентген-флуоресцентном спектрометре. После заключения определяется содержание драгметаллов в сданном катализаторе и, исходя из этого, расчет с клиентом. Стоимость зависит от объема и модели двигателя, года выпуска.
Любой ли катализатор можно сдать?
Если в вашем гараже накопилось несколько использованных деталей и вы планируете сдать их на переработку, помните о следующих правилах:
- Конвекторы с разных марок автомобилей не стоит хранить в одной куче.
- Деталь не должна иметь посторонних включений.
- Катализаторы принимают в сухом виде нормальной влажности, не залитые маслом, иными жидкостями.
- Чистить деталь не нужно, она должна сохранить сажу и естественную пыль.
Компания имеет официальную регистрацию и не занимается перепродажей катализаторов. Именно поэтому здесь вы получите достойную оплату за сданное сырье. Преимущества сотрудничества заключаются еще в бесплатном выезде к клиенту для анализа и выкупа катализатора в удобное время и место в Москве, области и других регионах РФ.
Мы работаем по официальной регистрации и не перепродаем нейтрализаторы, поэтому всегда достойно платим за сданные нейтрализаторы. Чтобы продать сажевый фильтр или катализатор б/у, обращайтесь к нам.
- Носитель должен сохранять естественную пыль и сажу.
- Катализаторы от грузового транспорта с керамикой белого, зеленого, бежевого, желтого цвета не принимаются, т.к. не содержат драгметаллы.
От чего зависит цена катализатора
Размер вознаграждения за сдачу выхлопной системы может существенно варьироваться в зависимости от:
- Типа основы катализатора (из металла или керамики).
- Рынка сбыта автомобиля.
- Класса транспортного средства.
- Пробега автомобиля, от которого зависит содержание драгметаллов.
- Состава и количества драгоценных металлов.
- Условий эксплуатации автомобиля, износа нейтрализатора.