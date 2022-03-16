7 правил грамотного заемщика или как не переплачивать по кредиту

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Прочитать договор

Банк не может навязать штрафы и комиссии за обслуживание, если они не прописаны в договоре. И наоборот, они могут быть прописаны, но не озвучены сотрудником банка. Как и много других важных моментов, на которые обычно не обращают внимание.

Например, при получении кредитной карты с льготным периодом, сотрудник может не указать на то, что деньги нужно возвращать одной общей суммой. В противном случае льготный период сгорает, и на оставшуюся сумму долга будут начисляться проценты. Поэтому важно внимательно прочитать договор и разъяснить все мутные моменты. Иначе банки могут их использовать против заемщика.