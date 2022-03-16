16 марта
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7 правил грамотного заемщика или как не переплачивать по кредиту

Казалось бы, все условия оговорены, суммы платежей известны и договор подписан. Но могут возникнуть различные ситуации, которые увеличат переплату по кредиту. Аналитики Банк-Ранк.ру подготовили 7 правил, которыми стоит руководствоваться, чтобы не потерять деньги.

Кредит.
Кредит.
СС0.
1
Прочитать договор

Банк не может навязать штрафы и комиссии за обслуживание, если они не прописаны в договоре. И наоборот, они могут быть прописаны, но не озвучены сотрудником банка. Как и много других важных моментов, на которые обычно не обращают внимание.

Например, при получении кредитной карты с льготным периодом, сотрудник может не указать на то, что деньги нужно возвращать одной общей суммой. В противном случае льготный период сгорает, и на оставшуюся сумму долга будут начисляться проценты. Поэтому важно внимательно прочитать договор и разъяснить все мутные моменты. Иначе банки могут их использовать против заемщика.

2
Сообщать банку о смене телефонного номера

С одной стороны, сотрудники финансовой организации могут быть слишком навязчивы, предлагая различные услуги и кредитные продукты. Поэтому нежелание клиента банка сообщать актуальные данные в случае изменений понятно. С другой стороны, у банка также могут быть важные изменения, касающиеся непосредственно обслуживания или кредитного договора. Поэтому специалисты рекомендуют сообщать изменившийся телефонный номер.

3
Следить за копейками

К сожалению, банки не округляют суммы. И даже одна копейка может оказаться весьма коварной. Например, заемщик должен перечислить 1340,32 р., а было переведено 1340 р. Оставшиеся 32 копейки считаются задолженностью, на которые не только капают пени, но и может быть начислен штраф. Если штраф в форме фиксированной суммы, то задолженность увеличивается в разы. Одновременно в кредитной истории появляется информация о просрочке. При этом сотрудники банка могут и не сообщить заемщику об образовавшейся задолженности.

4
Вносить больше минимального платежа

Банк всегда предлагает вносить минимальный платеж, большая часть которого уходит на погашение процентов. Поэтому досрочное погашение позволит сэкономить на переплате. При этом важно уточнить, что для этого нужно. Может получиться так, что все деньги будут оставаться на специальном счете, с которого будет списываться только минимальная сумма, не гася остальное тело кредита. Возможно, придется писать специальное заявление.

5
Вносить платежи заранее

Не всегда перечисленный платеж сразу заносится на счет, особенно если был совершен через специальный терминал. Деньги могут быть зачислены только на следующий день или зависнуть в выходные и праздничные дни. Поэтому важно не оставлять платеж на последний день. Просрочку банк ставит в вину заемщику, начисляя пени и штрафы.

6
Не снимать наличные с кредитной карты

Здесь важно изучить кредитный договор. Сотрудник банка может не озвучить дополнительные условия по снятию наличных. Например, процент за обналичивание или фиксированную комиссию, которая с каждым разом может быть больше. Нередко бесплатное использование денежных средств в льготный период подразумевает именно за безналичную оплату.

7
Всегда брать трубку

Банки настолько навязчивы со своими услугами, что многие клиенты перестают отвечать на звонки либо сразу бросают трубку. Но так можно упустить действительно важный звонок.

Например, по образовавшейся просрочке из-за копеек либо изменению реквизитов оплаты. В последнем случае деньги заемщика «зависают», а по кредиту фиксируют просрочки.

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