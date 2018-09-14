Правительство Камчатского края и ГК «Орион» заключили соглашение по обеспечению населения спутниковым цифровым ТВ

Предметом сотрудничества является обеспечение бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей населенных пунктов Камчатского края, не вошедших в Федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы».

С сентября 2018 года ГК «Орион» приступает к обеспечению жителей ряда населенных пунктов Края бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Речь идет о подключении действующих и потенциальных абонентов спутникового телевидения «Телекарта» (бренд ГК «Орион») к социальному пакету, состоящему не менее чем из 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплексов.

В рамках соглашения бесплатным подключением к социальному пакету «Телекарты» планируется охватить жителей Камчатского края, имеющих спутниковое приемное оборудование и зарегистрированных по месту жительства или по месту временного пребывания в 28 населенных пунктах региона, не попадающих в зону покрытия сети цифрового эфирного телевещания.

Для граждан, не имеющих данного оборудования, но попадающих под действие программы, будут созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения «Телекарта».

Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Михайлова отметила, что подписание соглашения — важный шаг в решении задач цифровизации в регионе:

Партнерство с крупными спутниковыми операторами поможет нам быстро и эффективно предоставить жителям Камчатского края достойную альтернативу аналоговому вещанию, обеспечив доступным и качественным телевидением все слои населения, включая малообеспеченных граждан. Мы предприняли все возможные меры, чтобы отключение аналогового вещания никак не повлияло на соблюдения законных прав граждан на получение информации.

Кирилл Махновский,

генеральный директор ГК «Орион»:

Мы благодарны Правительству Камчатского края за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие телевизионной инфраструктуры региона. В населенных пунктах, где прокладка кабеля технически не представляется возможной, а установка цифровых эфирных передатчиков экономически неэффективна, спутниковое телевидение — единственная доступная альтернатива устаревшим аналоговым технологиям. Как федеральный оператор, имеющий большой опыт работы в таких условиях, мы обладаем всем необходимым, для организации бесперебойного телевещания на данных территориях.

Справка

Группа компаний «Орион» осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом «Телекарта»); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д.), Horizons 2 (85° в.д.), «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). По итогам 2017 г. компания входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).