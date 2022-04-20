Праздник души и живота готовит барнаульский загородный комплекс «Золотая подкова»

Майские праздники здесь решили встретить с размахом, а начнут с жаренного мяса, свежих лимонадов и развлечений на любой вкус. Весело будет и взрослым и детям. Гостей в «Золотой подкове» ждут к 13.30, вход свободный.
И буквально через несколько минут начнется праздник души и живота. В программе:
Женский клуб BodyClub устроит энергичную зарядку на свежем воздухе. Body Club — сеть женских фитнес- клубов Барнаула. Это 600 кв. м фитнес-пространства с новейшими тренажёрами и залами для групповых занятий.
За 3 года работы клубов более 4000 женщин города стали еще прекраснее вместе с Body Club. Адреса клубов: Брестская 18/Ленина, 75 и Власихинская, 166, ТЦ «Заря».
Всем участникам мероприятия первая тренировка до 10 мая в подарок.
Душевный и обаятельный ведущий Барнаула проведет игры для детей и взрослых. Кстати, за плечами Артема Троцковского 12 лет опыта организации и более 600 осчастливленных пар. «Я не качаю ваши мышцы, я качаю ваши эмоции и эмоции ваших гостей» — именно по этой фразе многие узнают Артема Троцковского.
Шеф-повар «Золотой подковы» Вячеслав Андреев проведет мастер-класс по приготовлению бургеров для детей, а представители салона «Мастерская домашнего уюта» расскажут и покажут, как правильно сервировать стол «по-весеннему».
В завершении праздника загородный комплекс проведет дегустацию напитков компании Luding (ЛУДИНГ). Сопроводит исследование вкусов фуршет от загородного комплекса «Золотая подкова».
На площадке будет работать фотограф, поэтому отличные фото для соцсетей и семейного альбома у вас точно останутся.
После праздника — в отпуск на неделю и со скидкой!
А если вам не захочется покидать загородный комплекс, который спрятался в лесу от городской суеты, то все праздники (с 1 по 10 мая) в «Золотой подкове» действует скидка на проживание 30% — успевайте забронировать свой номер!
Кстати, на майские праздники не обязательно готовить стол самостоятельно — «Золотая подкова» все уже сделала — комплекс запускает доставку удобных боксом с различным наполнением. Горячие закуски, гриль-сет с шашлыком, сет салатов, а также бокс брускетт подойдут как для семейных посиделок и дружественных встреч, так и для романтических свиданий или корпоратива в офис.
Высока вероятность того, что вы получите скидку или подарок от «Золотой подковы», ведь каждую неделю загородный комплекс в группе ВКонтакте разыгрывает самые разные призы. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей и акций!
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Барнаул, ш. Ленточный бор, 31
podkova2016@mail.ru
www.z-podkova.ru
+7 (3852) 55-45-77
+7 (3852) 55-45-76
Вход на мероприятие бесплатный!
Возрастное ограничение: 3+