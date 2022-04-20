20 апреля
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Потребитель

Праздник души и живота готовит барнаульский загородный комплекс «Золотая подкова»

30 апреля все жители и гости Барнаула приглашены на большой BBQ-день. Будет яркая развлекательная программа, сытные угощения, дегустация различных напитков и фуршет. Рассказываем, какие развлечения и подарки приготовил загородный комплекс «Золотая подкова».

Майские праздники с размахом.
Майские праздники с размахом.
Загородный комплекс «Золотая подкова»

Майские праздники здесь решили встретить с размахом, а начнут с жаренного мяса, свежих лимонадов и развлечений на любой вкус. Весело будет и взрослым и детям. Гостей в «Золотой подкове» ждут к 13.30, вход свободный.

И буквально через несколько минут начнется праздник души и живота. В программе:

1
14.00

Женский клуб BodyClub устроит энергичную зарядку на свежем воздухе. Body Club — сеть женских фитнес- клубов Барнаула. Это 600 кв. м фитнес-пространства с новейшими тренажёрами и залами для групповых занятий.

За 3 года работы клубов более 4000 женщин города стали еще прекраснее вместе с Body Club. Адреса клубов: Брестская 18/Ленина, 75 и Власихинская, 166, ТЦ «Заря».

Всем участникам мероприятия первая тренировка до 10 мая в подарок.

Майские праздники с размахом.
Майские праздники с размахом.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Территория комплекса.
Территория комплекса.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Праздник души и живота.
Праздник души и живота.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Территория комплекса.
Территория комплекса.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Территория комплекса.
Территория комплекса.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
2
14.30−15.30

Душевный и обаятельный ведущий Барнаула проведет игры для детей и взрослых. Кстати, за плечами Артема Троцковского 12 лет опыта организации и более 600 осчастливленных пар. «Я не качаю ваши мышцы, я качаю ваши эмоции и эмоции ваших гостей» — именно по этой фразе многие узнают Артема Троцковского.

3
15.00

Шеф-повар «Золотой подковы» Вячеслав Андреев проведет мастер-класс по приготовлению бургеров для детей, а представители салона «Мастерская домашнего уюта» расскажут и покажут, как правильно сервировать стол «по-весеннему».

4
16.30

В завершении праздника загородный комплекс проведет дегустацию напитков компании Luding (ЛУДИНГ). Сопроводит исследование вкусов фуршет от загородного комплекса «Золотая подкова».

Закуски.
Закуски.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Брускетты.
Брускетты.
Загородный комплекс «Золотая подкова»

На площадке будет работать фотограф, поэтому отличные фото для соцсетей и семейного альбома у вас точно останутся.

После праздника — в отпуск на неделю и со скидкой!

А если вам не захочется покидать загородный комплекс, который спрятался в лесу от городской суеты, то все праздники (с 1 по 10 мая) в «Золотой подкове» действует скидка на проживание 30% — успевайте забронировать свой номер!

Кстати, на майские праздники не обязательно готовить стол самостоятельно — «Золотая подкова» все уже сделала — комплекс запускает доставку удобных боксом с различным наполнением. Горячие закуски, гриль-сет с шашлыком, сет салатов, а также бокс брускетт подойдут как для семейных посиделок и дружественных встреч, так и для романтических свиданий или корпоратива в офис.

Высока вероятность того, что вы получите скидку или подарок от «Золотой подковы», ведь каждую неделю загородный комплекс в группе ВКонтакте разыгрывает самые разные призы. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей и акций!

Загородный комплекс «Золотая подкова»

Барнаул, ш. Ленточный бор, 31
podkova2016@mail.ru
www.z-podkova.ru
+7 (3852) 55-45-77
+7 (3852) 55-45-76

Вход на мероприятие бесплатный!

Возрастное ограничение: 3+

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