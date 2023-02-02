Преимущества жизни в Черногории: чем страна привлекает иностранцев

Люди, которые хотят покинуть родную страну и переехать в другие государства на ПМЖ, часто рассматривают такой вариант, как Черногория. Это довольно развитая страна, уровень жизни в которой находится выше среднего показателя. Получить здесь временный вид на жительство можно на сравнительно простых условиях. Также Черногория привлекает красивыми адриатическими пейзажами, отличным климатом, пляжами и пр. В статье рассмотрим, чем привлекательна Черногория, а также расскажем про одну программу, которая позволяет получить здесь ВНЖ за короткий срок.

Черногория: чем привлекательна страна?

Говоря о преимуществах этого направления, в первую очередь стоит отметить лояльную визовую политику Черногории. Если хотите «обойти» сложности с получением вида на жительство, достаточно регулярно выезжать в соседнюю Боснию, не нарушая, таким образом, требования миграционного законодательства. На основании вида на жительство нужно прожить 5 лет на ПМЖ, и только после этого срока можно претендовать на паспорт Черногории.

Интересный факт: в стране каждое лето действует 90-дневный безвизовый срок для приезжих из России.

Другие привлекательные стороны

Рассмотрим, чем еще Черногория привлекает иностранцев:

Черногория имеет очень выгодное расположение. Отсюда можно путешествовать в любую другую страну Европы по очень низким ценам. Например , есть дешевый паром в Италию и лоукостеры , которые летают практически по всей Европе. Черногория — отличный вариант для старта путешествий;

есть дешевый паром в Италию и лоукостеры которые летают практически по всей Европе. Черногория — отличный вариант для старта путешествий; выучить местный язык очень просто , особенно для жителей СНГ;

особенно для жителей СНГ; большая часть жителей Черногории — православные христиане. Для некоторых приезжих это тоже является большим плюсом;

страна отличается большим количеством красивых природных достопримечательностей;

уровень безопасности в Черногории высокий — правоохранительные органы здесь работают хорошо , но и без этого преступления здесь бывают редко;

но и без этого преступления здесь бывают редко; хотя Черногория и является маленькой страной , здесь много иностранцев. Есть школы и детские сады , где преподают не только на государственном языке , но и на других ( английском , русском и прочих).

Регистрация бизнеса как один из способов получения ВНЖ в Черногории

Власти данного государства предлагают несколько способов оформления вида на жительство, но именно регистрация бизнеса является более простым из них. Одной из особенностей данного способа является то, что вы можете получить вид на жительство за сам факт регистрации компании. Помощь в регистрации компании и оформлении всех необходимых документов для получения ВНЖ оказывают юристы компании Emigration Lawyer (Эмиграционный юрист).

Еще одна причина, почему вам стоит обратить внимание на этот способ получения ВНЖ — в Черногории на данный момент самый низкий корпоративный налог по всей Европе. Это значит, что нагрузка на вашу компанию будет существенно ниже, чем если бы вы открывали бизнес в других странах.

Подать документы на регистрацию компании в Черногории вы можете как лично, так и удаленно (то есть, находясь у себя на родине). Далее, если регистрация прошла успешно, можете приступить к открытию корпоративного счета в местном банке. Данная процедура занимает примерно 2 дня. Если все сделали правильно, вы можете собрать пакет документов и предоставить его в иммиграционный отдел для оформления вида на жительство. ВНЖ вам могут выдать в течение 10 дней.