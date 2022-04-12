Препарат алтайских ученых расширяет фронт борьбы с неприятными запахами

Барнаульский производитель — партнер регионального «Росводоканала» — наращивает объемы по производству дезодоранта для борьбы с неприятными запахами в промышленных масштабах. Разработка алтайских ученых уже апробирована на иловых полях коммунальными предприятиями, в том числе вблизи гребного канала, где в 2021 году проводился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Экологичный препарат «BIOTerminator». Фото: «РВК.Экосервис»

Напомним, экологичный препарат «BIOTerminator» помимо ЖКХ может использоваться в пищевой, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и в сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь, это относится к животноводческому сегменту, также применять препарат можно в период удобрения полей органикой.

«Предприятия „Росводоканала“ используют уникальный дезодорант для нейтрализации неприятных запахов в процессе очистки и утилизации осадка сточных вод, а значит, реагент может помочь дезодорировать воздух и производственным компаниям различных отраслей», — рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Многие коммунальные предприятия используют импортные аналоги. Однако разработка алтайских ученых не только не уступает по своим свойствам зарубежным конкурентам, но у неё есть существенные плюсы — в разы ниже стоимость и сроки доставки по стране меньше, чем из других стран.

«Алтайский „BIOTerminator“ уже оценили наши коллеги из водоканалов Оренбурга, Бузулука и Новоалтайска. Сейчас рассматриваются вопросы поставки дезодоранта еще в несколько регионов России», — добавил Андрей Звягинцев.

Отметим, что официальным дилером «BIOTerminator» является компания «РВК.Экосервис», которая входит в отраслевой холдинг «Росводоканал». Более подробная информация о препарате и контакты поставщиков на сайте bioterminator.ru.