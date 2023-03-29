29 марта
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Потребитель

Клиенты «Алтайэнергосбыт» получают кешбэк при оплате коммунальных счетов картой «Мир»

Более 11 тыс. клиентов АО «Алтайэнергосбыт» сэкономили, оплачивая коммунальные услуги в Личном кабинете клиента картой «Мир». Абоненты получили денежное поощрение в размере 1% от суммы платежа.

Условия проведения акции.
Условия проведения акции.
Фото предоставлено компанией Алтайэнергосбыт.

Оформить «коммунальный кешбэк» просто:

1. Зарегистрировать банковскую карту «Мир» в программе лояльности платёжной системы и активировать акцию до оплаты услуг одним из способов:

2. Оплачивать коммунальные услуги картой «Мир» в личном кабинете АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».

Кешбэк возвращается обратно на карту.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Срок проведения акции с 15.06.2022 по 31.12.2023 г.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru/promo/ghkh/oplachivayte-scheta-altayenergosbyta-s-keshbekom-po-karte-mir/.

* Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).

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