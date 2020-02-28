Приложение Tap on phone от Сбербанка доступно предпринимателям на Алтае

В Алтайском крае и Республике Алтай Сбербанк запустил для бизнеса проект по безналичной оплате — приложение Tap on phone. Алтай вошел в число пилотных регионов страны, где доступна новая технология.

Приложение Сбербанка позволяет проводить бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона, работающего на операционной системе Android и оснащенного NFC-чипом. Устанавливать на телефон дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. При этом платежные операции с клиентами предприниматели могут совершать в рамках международных платежных систем MasterCard, Visa и «МИР».

Максим Бауков,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Благодаря новому продукту увеличится количество торговых точек, способных принимать к оплате не только наличные денежные средства. На сегодняшний день новая система уже действует в Барнауле. Сейчас банк проводит работы по увеличению количества торговых точек, чтобы клиентам в разных территориях края была доступна технология Tap on phone.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.