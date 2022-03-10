Продажи, проекты, перспективы. Топ-менеджеры компании «Бочкари» рассказали об итогах «большого сезона» 2021 года

Производители напитков, как никто другой знают, что такое сезонность. Летний период для них — время серьезной нагрузки и высокой ответственности. В компании « Бочкари » делают все, чтобы оно прошло максимально эффективно для самого предприятия и, конечно, запомнилось потребителям. Как прошел «большой сезон — 2021» и чего ждать от 2022-го, «СК» рассказали руководители ведущих подразделений бочкаревского завода.

«У нас был интересный сезонный проект»

Борис Дегтярев , заместитель директора по производству:

Борис Дегтярев. Бочкаревский Пивоваренный завод — Из года в год мы наблюдаем сезонность в уровне спроса на рынке напитков. 2021 год не стал исключением, однако были факторы, которые оказывали влияние на работу производства — как внешние, так и внутренние. Конечно, большое влияние оказала пандемия коронавируса. Мы столкнулись с ограничениями в поставках сырья и материалов, в логистике. Однако, и в преддверии сезона, и в сезон мы реализовали множество интересных проектов и задач. Например, интегрировали проект по непрерывному разведению сахарного сиропа, это дало возможность, при интенсивно растущем спросе на безалкогольные напитки спокойно, планомерно и без потерь отработать летние месяцы. Новое здание для заправки машин танкового пива, которое мы построили в начале года, позволило нам комфортно работать в этом направлении и оптимизировать многие процессы. С точки зрения рынка, мы видим, что более интенсивными темпами сейчас растет спрос на безалкогольные напитки, и если для основного производства сезонный рост — дело привычное, то производство безалкогольных напитков в этом году ощутило его в полной мере. У нас был интересный с технологической точки зрения сезонный проект — квас «Деревенский» живого брожения с коротким сроком годности. Это был необычный опыт, и популярность продукта среди потребителей говорит о том, что мы с задачей справились отлично. С учетом нашего опыта на рынке, работа производства, логистики, складов и транспорта отлажена настолько, что независимо от того, как сильно меняется внешние обстоятельства, мы стабильно и эффективно решаем все поставленные перед нами задачи.

«Есть возможности для роста и развития»

Наталья Бехтерева. Бочкаревский Пивоваренный завод

Наталья Бехтерева , директор департамента маркетинга и рекламы:

— Последние несколько лет мы видим, что под воздействием внешних факторов рынок претерпел очень большие изменения. И если несколько лет назад сезонность в нашей работе была выражена очень сильно, то сейчас интенсивность работы департамента маркетинга не снижается и с окончанием сезона высоких продаж. Темпы изменения рыночной конъюнктуры диктуют необходимость постоянного мониторинга ситуации и корректировки как ассортиментных, так и коммуникационных программ. Сейчас задается вектор и стратегия развития компании, мы обновляем ассортимент, определяем для себя те ниши, которые будут служить точками развития и повышения конкурентоспособности. Помимо традиционного алкогольного ассортимента завод активно осваивает нишу безалкогольных напитков. Линейка продуктов TARGET energy drink была неоднократно отмечена на крупных международных выставках. TARGET — первые энергетические напитки, произведенные на Алтае. Их рецептура разрабатывалась в тандеме с немецкой компанией — автором самых известных энергетиков в мире. Линейка продуктов TARGET energy drink. Бочкаревский Пивоваренный завод Минеральная вода «Завьяловская». Бочкаревский Пивоваренный завод Пшеничное пиво «Weiss Berg безалкогольное». Бочкаревский Пивоваренный завод Особая гордость «Бочкарей» — минеральная вода «Завьяловская». Ее уникальность, чистота и полезные свойства дарованы самой природой. С 2021 года «Завяловская» активно продвигается на крупнейших маркетплейсах страны и пользуется неизменной популярностью. Нельзя не отметить пшеничное пиво «Weiss Berg безалкогольное». В технологии его производства используются специальные дрожжи, при брожении которых не образуется спирт, но при этом они придают безалкогольному пиву полный гармоничный вкус и хороший выразительный аромат. Высокое качество отмечают эксперты-профессионалы и наши покупатели. Что касается прошедшего сезона, то он был очень продуктивным и активным с точки зрения событийного маркетинга, ивентов, праздников. У нас было много площадок в местах туристической привлекательности, на озере Яровом, в Горном Алтае, также были площадки и в Барнауле. Безусловно, масштабных фестивалей и праздников пока нет, есть определенное снижение активности, и это заставляет нас искать новые каналы продвижения. Мы стали активнее использовать направление диджитал, усилили этот канал, интегрируем рекламные кампании в социальные сети.

«Такая интенсивная нагрузка — это вызов и испытание»

Дмитрий Свойкин. Бочкаревский Пивоваренный завод

Дмитрий Свойкин , директор департамента продаж:

— Отдел продаж — это подразделение, которое находится в постоянном движении. Мы работаем с рынком — это живой организм, который динамично меняется. Кроме того, изменения на рынке — неравномерные и очень сильно зависят от региона. Весомую долю продаж занимает наш домашний рынок, Сибирский Федеральный округ. Сибирское лето непредсказуемо, но в прошлом году оно порадовало нас сухой и теплой погодой. Кроме того, развитие внутреннего туризма обеспечило большой поток отдыхающих на Алтай. Эти факторы обеспечили достаточно интенсивные продажи. Также хочу отметить, что сезон был продуктивным с точки зрения развития внешней торговли. Мы продолжаем развивать и укреплять свои партнерские связи во внешнеэкономической торговле. Помимо прочего, продолжаем активно выстраивать горизонтальную дистрибуцию на территориях центральной России и Южного Федерального округа. В преддверии сезона мы установили фирменное холодильное оборудование в торговых точках. Это безусловно внесло весомый вклад в продажи. Напитки — товар импульсного спроса и установка подобного оборудования дает дополнительное конкурентное преимущество. Успех работы в сезон зависит прежде всего от того, насколько подготовленной и сбалансированной команда входит в него. В определенном смысле такая интенсивная нагрузка для команды — это вызов и испытание. Поэтому мы оцениваем эффективность работы команд, стараемся охватить процессом подготовки и обучения новые и стратегически важные участки, чтобы сотрудники обладали необходимым багажом знаний и навыков, зарядились энергией и позитивом, были полноценно готовы к новым вызовам.

«Наблюдали неконтролируемый рост цен»

Марина Беседина. Бочкаревский Пивоваренный завод

Марина Беседина , начальник отдела снабжения: