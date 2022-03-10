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Продажи, проекты, перспективы. Топ-менеджеры компании «Бочкари» рассказали об итогах «большого сезона» 2021 года

Производители напитков, как никто другой знают, что такое сезонность. Летний период для них — время серьезной нагрузки и высокой ответственности. В компании «Бочкари» делают все, чтобы оно прошло максимально эффективно для самого предприятия и, конечно, запомнилось потребителям. Как прошел «большой сезон — 2021» и чего ждать от 2022-го, «СК» рассказали руководители ведущих подразделений бочкаревского завода.

В Бочкарях.
В Бочкарях.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«У нас был интересный сезонный проект»

Борис Дегтярев, заместитель директора по производству:

Борис Дегтярев.
Борис Дегтярев.
Бочкаревский Пивоваренный завод

— Из года в год мы наблюдаем сезонность в уровне спроса на рынке напитков. 2021 год не стал исключением, однако были факторы, которые оказывали влияние на работу производства — как внешние, так и внутренние.

Конечно, большое влияние оказала пандемия коронавируса. Мы столкнулись с ограничениями в поставках сырья и материалов, в логистике.

Однако, и в преддверии сезона, и в сезон мы реализовали множество интересных проектов и задач. Например, интегрировали проект по непрерывному разведению сахарного сиропа, это дало возможность, при интенсивно растущем спросе на безалкогольные напитки спокойно, планомерно и без потерь отработать летние месяцы.

Новое здание для заправки машин танкового пива, которое мы построили в начале года, позволило нам комфортно работать в этом направлении и оптимизировать многие процессы.

С точки зрения рынка, мы видим, что более интенсивными темпами сейчас растет спрос на безалкогольные напитки, и если для основного производства сезонный рост — дело привычное, то производство безалкогольных напитков в этом году ощутило его в полной мере.

У нас был интересный с технологической точки зрения сезонный проект — квас «Деревенский» живого брожения с коротким сроком годности. Это был необычный опыт, и популярность продукта среди потребителей говорит о том, что мы с задачей справились отлично.

С учетом нашего опыта на рынке, работа производства, логистики, складов и транспорта отлажена настолько, что независимо от того, как сильно меняется внешние обстоятельства, мы стабильно и эффективно решаем все поставленные перед нами задачи.

«Есть возможности для роста и развития»

Наталья Бехтерева.
Наталья Бехтерева.
Бочкаревский Пивоваренный завод

Наталья Бехтерева, директор департамента маркетинга и рекламы:

— Последние несколько лет мы видим, что под воздействием внешних факторов рынок претерпел очень большие изменения. И если несколько лет назад сезонность в нашей работе была выражена очень сильно, то сейчас интенсивность работы департамента маркетинга не снижается и с окончанием сезона высоких продаж.

Темпы изменения рыночной конъюнктуры диктуют необходимость постоянного мониторинга ситуации и корректировки как ассортиментных, так и коммуникационных программ.

Сейчас задается вектор и стратегия развития компании, мы обновляем ассортимент, определяем для себя те ниши, которые будут служить точками развития и повышения конкурентоспособности.

Помимо традиционного алкогольного ассортимента завод активно осваивает нишу безалкогольных напитков. Линейка продуктов TARGET energy drink была неоднократно отмечена на крупных международных выставках. TARGET — первые энергетические напитки, произведенные на Алтае. Их рецептура разрабатывалась в тандеме с немецкой компанией — автором самых известных энергетиков в мире.

Линейка продуктов TARGET energy drink.
Линейка продуктов TARGET energy drink.
Бочкаревский Пивоваренный завод
Минеральная вода «Завьяловская».
Минеральная вода «Завьяловская».
Бочкаревский Пивоваренный завод
Пшеничное пиво «Weiss Berg безалкогольное».
Пшеничное пиво «Weiss Berg безалкогольное».
Бочкаревский Пивоваренный завод

Особая гордость «Бочкарей» — минеральная вода «Завьяловская». Ее уникальность, чистота и полезные свойства дарованы самой природой. С 2021 года «Завяловская» активно продвигается на крупнейших маркетплейсах страны и пользуется неизменной популярностью.

Нельзя не отметить пшеничное пиво «Weiss Berg безалкогольное». В технологии его производства используются специальные дрожжи, при брожении которых не образуется спирт, но при этом они придают безалкогольному пиву полный гармоничный вкус и хороший выразительный аромат. Высокое качество отмечают эксперты-профессионалы и наши покупатели.

Что касается прошедшего сезона, то он был очень продуктивным и активным с точки зрения событийного маркетинга, ивентов, праздников. У нас было много площадок в местах туристической привлекательности, на озере Яровом, в Горном Алтае, также были площадки и в Барнауле.

Безусловно, масштабных фестивалей и праздников пока нет, есть определенное снижение активности, и это заставляет нас искать новые каналы продвижения. Мы стали активнее использовать направление диджитал, усилили этот канал, интегрируем рекламные кампании в социальные сети.

«Такая интенсивная нагрузка — это вызов и испытание»

Дмитрий Свойкин.
Дмитрий Свойкин.
Бочкаревский Пивоваренный завод

Дмитрий Свойкин, директор департамента продаж:

— Отдел продаж — это подразделение, которое находится в постоянном движении. Мы работаем с рынком — это живой организм, который динамично меняется. Кроме того, изменения на рынке — неравномерные и очень сильно зависят от региона.

Весомую долю продаж занимает наш домашний рынок, Сибирский Федеральный округ. Сибирское лето непредсказуемо, но в прошлом году оно порадовало нас сухой и теплой погодой. Кроме того, развитие внутреннего туризма обеспечило большой поток отдыхающих на Алтай. Эти факторы обеспечили достаточно интенсивные продажи.

Также хочу отметить, что сезон был продуктивным с точки зрения развития внешней торговли. Мы продолжаем развивать и укреплять свои партнерские связи во внешнеэкономической торговле. Помимо прочего, продолжаем активно выстраивать горизонтальную дистрибуцию на территориях центральной России и Южного Федерального округа.

В преддверии сезона мы установили фирменное холодильное оборудование в торговых точках. Это безусловно внесло весомый вклад в продажи. Напитки — товар импульсного спроса и установка подобного оборудования дает дополнительное конкурентное преимущество.

Успех работы в сезон зависит прежде всего от того, насколько подготовленной и сбалансированной команда входит в него. В определенном смысле такая интенсивная нагрузка для команды — это вызов и испытание.

Поэтому мы оцениваем эффективность работы команд, стараемся охватить процессом подготовки и обучения новые и стратегически важные участки, чтобы сотрудники обладали необходимым багажом знаний и навыков, зарядились энергией и позитивом, были полноценно готовы к новым вызовам.

«Наблюдали неконтролируемый рост цен»

Марина Беседина.
Марина Беседина.
Бочкаревский Пивоваренный завод

Марина Беседина, начальник отдела снабжения:

— В самом начале сезона наше подразделение претерпело некоторые структурные изменения, поэтому в сезон мы заходили немного по-новому. В связи с этим возникла необходимость подстроить порядок взаимодействия с другими подразделениями, чтобы более эффективно подойти ко многим внутренним процессам.

Важный момент в этом году для нас — это внедрение процесса бюджетирования. Несмотря на нестабильность внешних факторов, мы вынуждены прогнозировать свои объемы потребления, как в физическом, так и в денежном выражении.

Такие трансформации всегда связаны с определенными сложностями, но в процессе формируется понимание, что в следующий сезон войдем уже подготовленными.

В прошедшем сезоне мы наблюдали практически неконтролируемый скачкообразный рост цен на все полимеры, металл, дерево, на все что касается упаковочных материалов.

Это, безусловно, связано с пандемией, большими ограничениями в логистике, сбоями в поставках. Для того, чтобы обеспечить возможность хотя бы минимального планирования, активно работали с нашими партнерами, поставщиками, запрашивали регулярно прогнозы по ценам, по ситуации на рынках.

Специфика работы нашего подразделения заключается в том, что в разгаре сезона продаж мы уже находимся в стадии активного планирования работы на следующий сезон.

С октября начинается процесс проведения тендеров, и уже к ноябрю должны быть заключены все основные контракты. Поэтому для нас период интенсивной работы продолжается и с окончанием большого сезона.

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