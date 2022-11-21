Продукты бренда «Зимаречье» будут представлены на выставке продуктов питания и напитков InterFood Ural в Екатеринбурге

На выставке Торговая марка «Зимаречье» представит весь ассортимент выпускаемой продукции:
- Мягкий сыр «Зимаревский»
- Снековые сыры Ellazan (ЭЛЛАЗАН)
- Сыр для жарки и гриля
- Масло «Фермерская сбойка»
- Топлёное масло GHEE
Бренд «Зимаречье» на выставке представит новинку — топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье», которое продается в ТС «Ашан», «Сбермаркете» и на OZON!
Изготовление топленого масла GHEE (ГХИ) «Зимаречье» начинается со сбора свежего коровьего молока, которое взбивается в сливочное масло высшей категории. Из него и получается наше удивительно вкусное топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» нежное, с легким ореховым привкусом и ароматом. Мы тщательно контролируем все этапы: от пастбищ на экологически чистых полях Алтайского края, до упаковки.
Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» — источник витаминов Е, А, D, В3. Оно содержит омега-3, омега-6 и другие ценные компоненты, оказывающие положительное действие на организм. При этом, благодаря томлению свыше 6 часов, в масле отсутствует лактоза и казеин. Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» подходит для любой гастрономической затеи, в том числе жарки, выпечки, заправки каш, холодных салатов и др.
Где можно приобрести нашу продукцию? Наша карта представленности:
О КОМПАНИИ
Торговая марка Зимаречье производится компанией ООО «Рикон» -российский производитель высококачественных сыров, созданных по особой традиционной рецептуре. Собственное производство молока, высокотехнологичное оборудование и строгий подбор ингредиентов — это те самые преимущества, на которые в первую очередь обращают внимание потребители.
Производим мягкие сыры, снековые (чедерезированные) сыры и сливочное масло. Вся продукция производится из натурального молока без искусственных добавок. У нас собственные поля, своё животноводство, завод по переработке молока.
Больше информации о нас и нашей продукции
на сайте http://zimarechye.com
и в соц. сетях https://vk.com/zimarechye