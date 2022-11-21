Продукты бренда «Зимаречье» будут представлены на выставке продуктов питания и напитков InterFood Ural в Екатеринбурге

Бренд «Зимаречье» будет представлять Алтайские продукты на выставке продуктов питания и напитков InterFood Ural (ИнтерФуд-Урал). Мероприятие пройдет 22 — 24 ноября 2022 в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

На выставке Торговая марка «Зимаречье» представит весь ассортимент выпускаемой продукции:

Мягкий сыр «Зимаревский»

Снековые сыры Ellazan ( ЭЛЛАЗАН)

ЭЛЛАЗАН) Сыр для жарки и гриля

Масло «Фермерская сбойка»

Топлёное масло GHEE

Бренд «Зимаречье» на выставке представит новинку — топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье», которое продается в ТС «Ашан», «Сбермаркете» и на OZON!

Изготовление топленого масла GHEE (ГХИ) «Зимаречье» начинается со сбора свежего коровьего молока, которое взбивается в сливочное масло высшей категории. Из него и получается наше удивительно вкусное топленое масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» нежное, с легким ореховым привкусом и ароматом. Мы тщательно контролируем все этапы: от пастбищ на экологически чистых полях Алтайского края, до упаковки.

Топленое масло GHEE ( ГХИ) «Зимаречье». Источник: компания «Рикон»

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» — источник витаминов Е, А, D, В3. Оно содержит омега-3, омега-6 и другие ценные компоненты, оказывающие положительное действие на организм. При этом, благодаря томлению свыше 6 часов, в масле отсутствует лактоза и казеин. Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» подходит для любой гастрономической затеи, в том числе жарки, выпечки, заправки каш, холодных салатов и др.

Где можно приобрести нашу продукцию? Наша карта представленности:

Источник: компания «Рикон»

О КОМПАНИИ

Торговая марка Зимаречье производится компанией ООО «Рикон» -российский производитель высококачественных сыров, созданных по особой традиционной рецептуре. Собственное производство молока, высокотехнологичное оборудование и строгий подбор ингредиентов — это те самые преимущества, на которые в первую очередь обращают внимание потребители.

Производим мягкие сыры, снековые (чедерезированные) сыры и сливочное масло. Вся продукция производится из натурального молока без искусственных добавок. У нас собственные поля, своё животноводство, завод по переработке молока.

Больше информации о нас и нашей продукции

на сайте http://zimarechye.com

и в соц. сетях https://vk.com/zimarechye