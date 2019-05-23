Проехал 100 метров от АЗС и встал: чем опасен для автомобиля плохой бензин

Здесь арифметика простая. Цена у небольших фирм может отличаться от расценок топливных гигантов только на 4%. Такое постановление было принято правительством в ноябре 2018 года. При этом стоимость закупа для них не является льготной. Когда цена экспорта растёт, на внутреннем рынке цена тоже не стоит на месте. И тогда удержаться на плаву и при этом сохранить качество топлива становится под силу не всем игрокам рынка. Поэтому безопаснее заправляться на АЗС крупный компаний, например, «ЛУКОЙЛа».

Поэтому выбор АЗС — это принципиальный момент для водителя, который не хочет без конца вкладываться в ремонт своего транспортного средства.

Как рассказал специалист автосервиса, были случаи, когда автомобили вставали через 100 метров после заправки из-за того, что бензин был разбавлен водой.

Некачественное горючее — яд для автомобиля. Оно отражается не только на топливной системе, но также приводит к быстрому износу двигателя, проблемам со свечами зажигания, провалам в тяге и т. д.

Как контролируется качество

Основные показатели качества для бензина — это содержание серы и октановое число. Для дизельного топлива — содержание серы, цетановое число, вспышка, а также температура помутнения и фильтруемости.

Исследование на качество топлива проводится самой сетью АЗС. Проверяют технические узлы слива, герметичность присоединения рукава, уровень налива цистерны, температуру и плотность горючего. Обязательно исследуют бензин на наличие воды. Для этого у оператора есть специальная лента и паста. Тут же отбираются пробы, которые хранятся на АЗС. Их отправляют в лабораторию в том случае, если в дальнейшем возникают сомнения в качестве продукта.

АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».

Дополнительно на заправки сети приезжает машина с лабораторией. Это самоконтроль. Сотрудники АЗС не знают, когда их проверят. Кроме того, техническая служба ежеквартально проводит анализ всей линейки нефтепродуктов, представленных на АЗС компании в регионе.

Ежемесячно работниками технической дирекции компании проверяется подача правильного объема топлива в бак клиента.

Кроме того, проходят внезапные проверки нефтяных гигантов. Так, например, ПАО «ЛУКОЙЛ» отправляет своих ревизоров, которые могут приехать на любую АЗС региона и удостовериться в качестве бензина, а также осуществить проверку на недоливы.

К каким проблемам приводит плохое топливо

О том, к каким проблемам с машиной приводит заправка некачественным топливом, рассказал Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов Fit Service:

Если топливо некачественного производства, сделано с присадками или не соответствует октановому числу, в первую очередь будут страдать свечи зажигания. На них появится налёт, как правило красного цвета. Соответственно, становится хуже искрообразование, горение топлива. Отсюда идут проблемы с детонацией двигателя, что повышает его износ. Сейчас достаточно много идёт машин с плавлением катализаторов. Всё это в итоге приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Если же топливо идёт с примесями, то есть в него попала вода или мусор, будет страдать топливная система. Забиваются фильтры тонкой и грубой очистки, сеточки на топливоприёмниках, топливопроводы. Мы регулярно встречаем случаи, когда в топливе появляются непонятные хлопья, которые забивают сеточки, а потом просачиваются внутрь и забивают топливопроводы. Это ведёт к выходу из строя топливных насосов. Второе, что страдает, — это топливные форсунки. Они тоже забиваются. В результате форсунки и топливные насосы приходится менять. При этом цена топливных насосов высокого давления доходит до нескольких тысяч долларов. АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». Нужно понимать, что на дорогих автомобилях стоит высокотехнологичное оборудование, чувствительное к некачественному топливу. Более возрастные автомобили лучше «переваривают» низкокачественный бензин, а вот на работе современных автомобилей низкое качество топливо отражается сразу. В моей практике были случаи, когда автомобили заправлялись топливом с водой и через 100 метров от АЗС вставали: двигатель глох и больше не запускался. В целом в моей практике было немало автомобилей, которые пострадали от некачественного топлива. Как правило, их владельцы заправлялись на мелких заправках. Были случаи поломок после путешествия по Алтаю. Также встречались любители сэкономить, которые покупали топливо с бензовозов. Безусловно, крупные сети могут обеспечивать лучшее качество топлива. Мелкая сеть не может себе позволить содержать лабораторию и осуществлять достаточный контроль.

Скорость расходования топлива: от чего это зависит

Существует мнение, что топливо с разных сетей АЗС сгорает с разной скоростью. Так ли это? Эту информацию прокомментировали в технической дирекции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»:

У любого типа топлива есть свой нормальный фронт воспламенения. 92-й зажигается быстрее, но быстро прогорает. Его воспламенение похоже на вспышку. 95-й зажигается медленнее, но горит дольше. 98-й зажигается ещё медленнее, но горит ещё дольше и т. д. Какой бензин сгорает быстрее? Конечно, тот, который воспламеняется не так резко, горит дольше и толкает поршень лучше, то есть высокооктановые варианты. Но не всегда можно его заливать в свой автомобиль. Банально карбюратор или моновпрыск могут быть на это не рассчитаны, и тогда могут прогореть клапаны. При правильно подобранном топливе максимально используется весь потенциал механической и тепловой энергии, двигатель работает с максимальным коэффициентом полезного действия, и его ресурс не снижается. Фронт воспламенения зависит от различных параметров, таких как октановое число, степень сжатия, зажигание (сейчас оно может быть электронное или аналоговое), подачи топлива (карбюратор или инжектор). В идеале для каждой конструкции двигателя подбирается рекомендуемое топливо. Особенно актуально это было на аналоговых карбюраторных моторах. В современных агрегатах электроника сама всё может вывести, основываясь на различных датчиках. Но если какой-то из параметров подобран неправильно, например, мотор рассчитан на 95-й бензин, а вы залили 92-й, датчик детонации уже не в силах будет справиться с разрушительными процессами внутри. Также не стоит забывать, что сгорание бензина очень сильно зависит не только от типа топлива, но и от манеры езды и погодных условий.

АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».

ЕВРО и ЭКТО: в чём отличие

На заправках «ЛУКОЙЛа» в равной мере представлены оба вида топлива: ЕВРО и ЭКТО. Это позволяет каждому потребителю выбрать то, что нужно его автомобилю.

ЕВРО — это экологический стандарт, который регламентирует качество топлива и количество вредных примесей в выхлопных газах. Он учитывает содержание серы, бензола, октановое число и т. д.

ЭКТО — это новый тип топлива. С одной стороны, он полностью соответствует стандартам ЕВРО, с другой стороны — превосходит их, так как содержит в своём составе присадки премиум-класса.

АЗС «ЛУКОЙЛ». Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт».