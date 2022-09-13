Прокси-сервер: зачем он нужен и как им правильно пользоваться

Зачем нужен прокси-сервер?
Сервер имеет свой IP-адрес, поэтому, когда пользователь связывается с любым сайтом, это происходит не напрямую, а в обход. Что это дает:
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Возможность подключиться к ресурсам, на которых IP-адрес пользователя был по каким-либо причинам заблокирован. Если сайт наложил на вас временный или вечный бан, а попасть на него очень нужно, покупка прокси станет отличным выходом.
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Анонимность в сети. Пользователи считают, что в интернете их никто не знает, но на самом деле это далеко не так. Прокси позволяет защититься от программ, собирающих данные посетителей сайтов. Это избавляет от всевозможных персональных предложений, формирующихся на основе ваших поисковых запросов, а также случайной или преднамеренной утечки персональных данных.
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Защита от сетевых атак некоторых видов (преступники просто не могут увидеть реальный IP-адрес пользователя и похитить его данные).
- Экономия трафика. Такая опция доступна не всегда, но в большинстве случаев прокси позволяет сжимать пакетные данные.
Если для обычных пользователей прокси-серверы полезны, но не обязательны, то многим профессионалам без них не обойтись (к ним можно отнести веб-разработчиков, SEO-специалистов и многих других).
Как купить прокси?
Приобрести подходящий именно вам анонимный прокси-сервер вы можете в компании «ALT VPN». Большой выбор стран и городов, а также возможность оформления подписки на любой период (от 1 месяца до года) и требуемое число IP-адресов позволяют решить практически любую задачу пользователя, вне зависимости от того, выступает ли заказчиком владелец одного домашнего ПК или целая фирма.
Также в «ALT VPN» можно приобрести VPN, причем по очень привлекательным ценам. Если вы «новичок», и плохо разбираетесь в современных программах, вы всегда можете обратиться к специалистам компании, они помогут подобрать лучшее решение быстро и с наименьшими затратами.
Сам переход на прокси или VPN прост и не требует наличия специфических знаний. Для этого необходимо лишь зайти в настройки вашего устройства и внести в них небольшие изменения.
Безопасный интернет это легко!