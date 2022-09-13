Прокси-сервер: зачем он нужен и как им правильно пользоваться

Прокси-сервер — это специализированная программа, выполняющая роль посредника между ПК клиента и службой (ей может выступать интернет-сайт, программа, приложение в сети). Подобные «посредники» прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, но многие пока испытывают сомнения относительного того, стоит ли им купить прокси сервер . Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Зачем нужен прокси-сервер?

Сервер имеет свой IP-адрес, поэтому, когда пользователь связывается с любым сайтом, это происходит не напрямую, а в обход. Что это дает:

Возможность подключиться к ресурсам, на которых IP-адрес пользователя был по каким-либо причинам заблокирован. Если сайт наложил на вас временный или вечный бан , а попасть на него очень нужно , покупка прокси станет отличным выходом.



Анонимность в сети. Пользователи считают , что в интернете их никто не знает , но на самом деле это далеко не так. Прокси позволяет защититься от программ , собирающих данные посетителей сайтов. Это избавляет от всевозможных персональных предложений , формирующихся на основе ваших поисковых запросов , а также случайной или преднамеренной утечки персональных данных.



Защита от сетевых атак некоторых видов ( преступники просто не могут увидеть реальный IP-адрес пользователя и похитить его данные).



Экономия трафика. Такая опция доступна не всегда , но в большинстве случаев прокси позволяет сжимать пакетные данные.

Если для обычных пользователей прокси-серверы полезны, но не обязательны, то многим профессионалам без них не обойтись (к ним можно отнести веб-разработчиков, SEO-специалистов и многих других).

Как купить прокси?

Приобрести подходящий именно вам анонимный прокси-сервер вы можете в компании «ALT VPN». Большой выбор стран и городов, а также возможность оформления подписки на любой период (от 1 месяца до года) и требуемое число IP-адресов позволяют решить практически любую задачу пользователя, вне зависимости от того, выступает ли заказчиком владелец одного домашнего ПК или целая фирма.

Также в «ALT VPN» можно приобрести VPN, причем по очень привлекательным ценам. Если вы «новичок», и плохо разбираетесь в современных программах, вы всегда можете обратиться к специалистам компании, они помогут подобрать лучшее решение быстро и с наименьшими затратами.

Сам переход на прокси или VPN прост и не требует наличия специфических знаний. Для этого необходимо лишь зайти в настройки вашего устройства и внести в них небольшие изменения.

Безопасный интернет это легко!