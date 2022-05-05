Промышленные рулонные ворота от компании МВА: в чем преимущества?

Для защиты производственных объектов от несанкционированного проникновения, кражи и порчи имущества, от неблагоприятных погодных условий используются ворота. Они монтируются на въездные и внутренние проемы на объектах разного целевого назначения:

Промышленные рулонные ворота. Источник: МВА

Для поддержания оптимального микроклимата внутри помещений используются ворота из разных материалов, которые различаются конструктивным исполнением. Практичное и удобное решение — рулонные ворота, которые при открытии и закрытии не занимают дополнительное место, так как полотно скручивается и прячется в специальном коробе. Использовать такие модели можно даже в условиях ограниченного пространства. Если вы хотите приобрести промышленные ворота рулонного типа по самым выгодным ценам в России, то обращайтесь напрямую в компанию МВА. Это ведущий российский производитель, который использует только сертифицированные материалы, новейшее оборудование и технологии. Промышленные рулонные ворота МВА обладают рядом плюсов:

долгий срок службы без утраты первоначальных характеристик;

повышенная прочность и надежность;

хорошая теплоизоляция;

компактность;

ремонтопригодность;

возможность установки автоматических блоков управления;

доступные цены.

Прочность обусловлена строением полотна, которое состоит из горизонтальных ламелей с подвижными соединениями. Удобство в использовании обусловлено тем, что можно установить дополнительно автоматический блок. Для комплектации используется только проверенная автоматика. В состав конструкции также входит слой пенополиуретана, что дополнительно повышает уровень теплоизоляции. Это гарантирует повышенную защиту от низких температур, поддержание оптимального микроклимата внутри помещений.

Комплексные услуги от компании МВА

Производственная компания МВА (ООО Противопожарные системы) решает ваши задачи:

помощь в проектировании и производство ворот , в том числе и конструкций нестандартных размеров;

в том числе и конструкций нестандартных размеров; доставка готовых конструкций на объект по всей России;

проведение монтажных работ любой сложности с предоставлением гарантии качества;

сервисное обслуживание и ремонт.

Представленный производитель берет за основу при изготовлении противопожарных конструкций европейские стандарты, поэтому контролирует качество применяемых материалов. Для заполнения полотна используются негорючие составы. Направляющие и прочие элементы выполнены из прочных металлов. Конструкция огнеупорных ворот прошла комплексные испытания в сертифицированной лаборатории, поэтому на весь ассортимент товара выдаются сертификаты соответствия государственного образца.