«Прямая линия» по налогам пройдет в Барнауле

«Прямую линию» проведут члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю.

Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся расчета, уплаты имущественных и других налогов, получения льгот. Также можно будет пожаловаться и внести свои предложения по работе налоговых инспекций.

Консультация будет проводиться по телефону: 8 (3852) 55-65-45 (*5) с 15.00 до 17.00.

Общественный совет налогового ведомства — это консультативно-совещательный орган, в состав которого входят ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупных и социально значимых компаний Алтайского края.

Члены Совета участвуют в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой культуры жителей края, улучшение работы региональных сервисов. Также в компетенцию Совета входит мониторинг эффективности деятельности краевой налоговой на основании данных об исполнении бюджетов, качества предоставления государственных услуг, работе по противодействию коррупции. С составом Общественного совета УФНС России по Алтайскому краю можно ознакомиться на официальном сайте ведомства www.nalog.ru.

Также для обращений граждан с вопросом, заявлением или предложением на портале функционирует сервис «Обратиться в Общественный совет при ФНС России».