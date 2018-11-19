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«Прямая линия» по налогам пройдет в Барнауле

Задать вопросы можно будет 22 ноября.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

«Прямую линию» проведут члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю.

Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся расчета, уплаты имущественных и других налогов, получения льгот. Также можно будет пожаловаться и внести свои предложения по работе налоговых инспекций.

Консультация будет проводиться по телефону:

8 (3852) 55-65-45 (*5) с 15.00 до 17.00.

Общественный совет налогового ведомства — это консультативно-совещательный орган, в состав которого входят ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупных и социально значимых компаний Алтайского края.

Члены Совета участвуют в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой культуры жителей края, улучшение работы региональных сервисов. Также в компетенцию Совета входит мониторинг эффективности деятельности краевой налоговой на основании данных об исполнении бюджетов, качества предоставления государственных услуг, работе по противодействию коррупции. С составом Общественного совета УФНС России по Алтайскому краю можно ознакомиться на официальном сайте ведомства www.nalog.ru.

Также для обращений граждан с вопросом, заявлением или предложением на портале функционирует сервис «Обратиться в Общественный совет при ФНС России».

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