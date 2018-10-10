Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов пройдут в Барнауле

Управление ФНС России по Алтайскому краю сообщает о проведении Публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований по теме «Предупреждение возникновения налоговой задолженности и законные механизмы ее урегулирования».