Пять вопросов «Алтайэнергосбыту» об акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

1. Зарегистрируйте вашу банковскую карту «Мир» в программе лояльности и активируйте акцию до оплаты услуг:
- На сайте «Привет, мир» ;
- В Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
2. Оплачивайте коммунальные услуги картой «Мир» в Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт».
На сайте АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.
Участник акции получает кешбэк 1% от оплаченной суммы коммунального счёта на свою карту «Мир», зарегистрированную в Программе лояльности АО «НСПК».
Акция продлится до 31 декабря 2022 года.
При отсутствии карты можно обратиться в банк — участник Программы лояльности АО «НСПК» и оформить её.
Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств. Сведения об организаторе акции, правилах и сроках её проведения, размере кешбэка, начисляемого участнику акции доступны по ссылке: https://clck.ru/qi8BB
АО «Алтайэнергосбыт»
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