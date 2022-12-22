22 декабря
﻿
Потребитель

Пять вопросов «Алтайэнергосбыту» об акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир»

Алтайэнергосбыт ответил на самые популярные вопросы об акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир». До её завершения осталось меньше двух недель! Не упустите шанс получить коммунальный кешбэк.

Фото предоставлено АО «Алтайэнергосбыт» .
1
Как получить кешбэк?

1. Зарегистрируйте вашу банковскую карту «Мир» в программе лояльности и активируйте акцию до оплаты услуг:

  • На сайте «Привет, мир» ;
  • В Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».

2. Оплачивайте коммунальные услуги картой «Мир» в Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт».

2
Где функционирует Личный кабинет клиента?

На сайте АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.

3
Каков размер кешбэка?

Участник акции получает кешбэк 1% от оплаченной суммы коммунального счёта на свою карту «Мир», зарегистрированную в Программе лояльности АО «НСПК».

4
До какого числа продлится акция?

Акция продлится до 31 декабря 2022 года.

5
Если нет карты «Мир», где её можно получить?

При отсутствии карты можно обратиться в банк — участник Программы лояльности АО «НСПК» и оформить её.

Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств. Сведения об организаторе акции, правилах и сроках её проведения, размере кешбэка, начисляемого участнику акции доступны по ссылке: https://clck.ru/qi8BB

АО «Алтайэнергосбыт»

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Реклама #317099

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость