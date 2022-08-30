Рынок потребительских кредитов продолжил рост

В мае рынок потребительского кредитования начал постепенное восстановление после продолжительного застоя. А в июле данную тенденцию поддержал и ипотечный сегмент, который также неуклонно снижался после мартовских катаклизм. Пока еще рынок отстает от прошлогоднего среднемесячного показателя почти вдвое. Все же прогнозы весьма оптимистичны. Рынок розничного кредитования будет продолжать расти, особенно учитывая более лояльный подход кредиторов к некоторым категориям заемщиков.

В июне все сегменты рынка потребительского кредитования порадовали устойчивым ростом.

Самый большой прорыв продемонстрировал рынок кредитов наличными. В прошлом месяце общий объем кредитования составил 350 млрд рублей (всего 1,537 миллиона выданных займов), сумма, которая на 79 процентов превышает показатель прошлого месяца. Отчасти это связано с увеличением количества предложение по приему и обработке онлайн заявок на потребительские кредиты.

За последние три месяца впервые было отмечено оживление на ипотечном рынке, причем оживление весьма заметное (на целых 78,5%). Всего было выдано ипотек на сумму 251 млрд рублей.

Автокредиты на третьем месте. Они зафиксировали 33-процентный рост. Всего было выдано ссуд на покупку авто на 52 миллиарда рублей. Несмотря на отмеченный явный рост, рынок не восстановился в полном объеме. Среднемесячные показатели по основным сегментам отстают от прошлогодних почти вдвое.

POS-кредиты менее восприимчивы к рыночным катаклизмам. Рост в этом сегменте в июне был практически незначительным — 0,6%. Однако и отставание от среднемесячных показателей прошлого года меньшее — 20%.

Представитель рейтингового агентства Людмила Кожекина объясняет, что необеспеченные потребительские кредиты очень резко реагируют на макроэкономические изменения. При пессимистических ожиданиях на рынке выдача таких кредитов сокращается. А с восстановлением ситуации выдача кредитов снова начинает набирать обороты. В этом заключается причина отставания июньского роста ипотечного сегмента от кредитов наличными.

Представитель АО ДРТ Максим Налютин считает, что сейчас на рынке потребкредитов действует эффект отложенного спроса. Граждане, которые нуждались в кредите ранее, но боялись брать из-за ненадежности ситуации на рынке или завышенных процентных ставок, со стабилизацией кредитных условий вновь начали рассматривать варианты использования заемных средств. Ключевая ставка ЦБ резко выросла в марте (20%), через месяц снизилась до 17%. В настоящее время процентная ставка Банка России составляет 9,5%.

Вырос также средний размер отдельно взятого кредита наличными — на 10,6%. Теперь средний займ составляет 227,4 тысячи рублей. Объяснить это можно значительным ростом цен в стране, а также смягчением требований по отношению к заемщикам со стороны кредиторов. Прирост среднего размера автокредитов в июне составил 7,12%. Согласно статистическим данным, полученным из банков, выросла доля финансирования покупок подержанных машин. Но на авторынке продолжает царить дефицит, а это вызывает рост цен. С этим и во многом объясняется рост среднего размера кредита. Ровно обратная картина наблюдается в ипотечном сегменте. Здесь по сравнению с прошлым месяцем снижение среднего размера ипотеки составило 5 процентов.

Необеспеченные потребительские кредиты — это наиболее прибыльный сегмент финансового рынка. Поэтому можно быть уверенными, данное направление кредитования будет расти и процветать. Другое дело, проблема возвратности займов. Спрогнозировать платежеспособность заемщиков в будущем нелегко. Поэтому банки, дабы снизить риск непогашений, могут ограничить лимиты кредитования.