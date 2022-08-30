Рынок потребительских кредитов продолжил рост

В июне все сегменты рынка потребительского кредитования порадовали устойчивым ростом.
Самый большой прорыв продемонстрировал рынок кредитов наличными. В прошлом месяце общий объем кредитования составил 350 млрд рублей (всего 1,537 миллиона выданных займов), сумма, которая на 79 процентов превышает показатель прошлого месяца. Отчасти это связано с увеличением количества предложение по приему и обработке онлайн заявок на потребительские кредиты.
За последние три месяца впервые было отмечено оживление на ипотечном рынке, причем оживление весьма заметное (на целых 78,5%). Всего было выдано ипотек на сумму 251 млрд рублей.
Автокредиты на третьем месте. Они зафиксировали 33-процентный рост. Всего было выдано ссуд на покупку авто на 52 миллиарда рублей. Несмотря на отмеченный явный рост, рынок не восстановился в полном объеме. Среднемесячные показатели по основным сегментам отстают от прошлогодних почти вдвое.
POS-кредиты менее восприимчивы к рыночным катаклизмам. Рост в этом сегменте в июне был практически незначительным — 0,6%. Однако и отставание от среднемесячных показателей прошлого года меньшее — 20%.
Представитель рейтингового агентства Людмила Кожекина объясняет, что необеспеченные потребительские кредиты очень резко реагируют на макроэкономические изменения. При пессимистических ожиданиях на рынке выдача таких кредитов сокращается. А с восстановлением ситуации выдача кредитов снова начинает набирать обороты. В этом заключается причина отставания июньского роста ипотечного сегмента от кредитов наличными.
Представитель АО ДРТ Максим Налютин считает, что сейчас на рынке потребкредитов действует эффект отложенного спроса. Граждане, которые нуждались в кредите ранее, но боялись брать из-за ненадежности ситуации на рынке или завышенных процентных ставок, со стабилизацией кредитных условий вновь начали рассматривать варианты использования заемных средств. Ключевая ставка ЦБ резко выросла в марте (20%), через месяц снизилась до 17%. В настоящее время процентная ставка Банка России составляет 9,5%.
Вырос также средний размер отдельно взятого кредита наличными — на 10,6%. Теперь средний займ составляет 227,4 тысячи рублей. Объяснить это можно значительным ростом цен в стране, а также смягчением требований по отношению к заемщикам со стороны кредиторов. Прирост среднего размера автокредитов в июне составил 7,12%. Согласно статистическим данным, полученным из банков, выросла доля финансирования покупок подержанных машин. Но на авторынке продолжает царить дефицит, а это вызывает рост цен. С этим и во многом объясняется рост среднего размера кредита. Ровно обратная картина наблюдается в ипотечном сегменте. Здесь по сравнению с прошлым месяцем снижение среднего размера ипотеки составило 5 процентов.
Необеспеченные потребительские кредиты — это наиболее прибыльный сегмент финансового рынка. Поэтому можно быть уверенными, данное направление кредитования будет расти и процветать. Другое дело, проблема возвратности займов. Спрогнозировать платежеспособность заемщиков в будущем нелегко. Поэтому банки, дабы снизить риск непогашений, могут ограничить лимиты кредитования.