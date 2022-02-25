Ритуальная компания назвала особенность православных похорон

У ирландского писателя Джонатана Свифта есть очень замечательная цитата: «Невозможно представить себе, чтобы такое естественное, необходимое и универсальное явление, как смерть, задумывалось Небесами в виде наказания человечеству». Но, как мы видим, она существует уже не одно тысячелетие. Это особенно должны помнить православные христиане, когда из жизни уходят близкие люди.

Особенность православных похорон

Уже из самого названия можно понять, что такие похороны должны проводиться с учетом рекомендаций православной церкви. Речь идет не о народной традиции, а о соблюдении некоторых канонов.

Обязательной является процедура отпевания , которая может совершаться не только в храме. Приходится покупать дополнительные траурные атрибуты для покойника. На могиле устанавливается шестиугольный или восьмиугольный крест. После проведения похорон необходимо организовать поминальную трапезу.

Поминки в православии организовывают не один, а несколько раз. После процедуры захоронения могут приглашаться все, кто пришел на траурное мероприятие. А потом на 3-й, 9-й и 40-й день обычно собираются лишь родственники и друзья. В эти дни принято посещать кладбище.

Проведение панихиды

Панихидой сегодня принято называть саму процедуру прощания с умершим. Это в первую очередь касается родственников, друзей и соседей. В связи с ковидной ситуацией не рекомендуется целовать покойника. Одновременно на месте может сразу совершаться и отпевание. Если людей должно прийти много, рационально арендовать траурный зал. Но отпевание может проводиться и в храме. В таком случае выполняется несколько условий:

доставка покойника с гробом в храм;

предварительное выполнение бальзамирования;

оплата услуги в виде пожертвования на храм.

Самоубийц не отпевают, за исключением, если имеется справка от врача, что смерть наступила по причине психического расстройства. Обычно такую бумагу выдает психиатр.

Даже если речь идет о православных похоронах, все равно понадобится помощь ритуального агентства. Например, чтобы гроб купить и заказать катафалк. В Минске можно обратиться в ООО «Похоронная служба Ритуал». Это может быть выгодно по разным причинам. Но основной можно назвать наиболее приемлемые расценки. И это касается предоставления разных услуг, вплоть до организации похорон «под ключ».