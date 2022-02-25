Ритуальная компания назвала особенность православных похорон

Особенность православных похорон
Уже из самого названия можно понять, что такие похороны должны проводиться с учетом рекомендаций православной церкви. Речь идет не о народной традиции, а о соблюдении некоторых канонов.
- Обязательной является процедура отпевания, которая может совершаться не только в храме.
- Приходится покупать дополнительные траурные атрибуты для покойника.
- На могиле устанавливается шестиугольный или восьмиугольный крест.
- После проведения похорон необходимо организовать поминальную трапезу.
Поминки в православии организовывают не один, а несколько раз. После процедуры захоронения могут приглашаться все, кто пришел на траурное мероприятие. А потом на 3-й, 9-й и 40-й день обычно собираются лишь родственники и друзья. В эти дни принято посещать кладбище.
Проведение панихиды
Панихидой сегодня принято называть саму процедуру прощания с умершим. Это в первую очередь касается родственников, друзей и соседей. В связи с ковидной ситуацией не рекомендуется целовать покойника. Одновременно на месте может сразу совершаться и отпевание. Если людей должно прийти много, рационально арендовать траурный зал. Но отпевание может проводиться и в храме. В таком случае выполняется несколько условий:
- доставка покойника с гробом в храм;
- предварительное выполнение бальзамирования;
- оплата услуги в виде пожертвования на храм.
Самоубийц не отпевают, за исключением, если имеется справка от врача, что смерть наступила по причине психического расстройства. Обычно такую бумагу выдает психиатр.
Даже если речь идет о православных похоронах, все равно понадобится помощь ритуального агентства. Например, чтобы гроб купить и заказать катафалк. В Минске можно обратиться в ООО «Похоронная служба Ритуал». Это может быть выгодно по разным причинам. Но основной можно назвать наиболее приемлемые расценки. И это касается предоставления разных услуг, вплоть до организации похорон «под ключ».
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