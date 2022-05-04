Ритуальная компания рассказала, как выбрать наиболее подходящий способ захоронения

Уход человека из жизни — огромный стресс и трагедия для его близких. И в такой непростой ситуации перед родственниками стоит множество задач, и одна из главных — организация похорон. Что предпочесть: традиционное погребение или кремацию? При принятии решения необходимо реально оценивать финансовые и физические возможности семьи, мировоззрение, мнение усопшего, если он при жизни высказывался в пользу того или иного способа захоронения.

Особенности кремации

Процедура предполагает сжигание тела с последующим помещением праха в специальную урну. Как и при традиционном захоронении, родственники и все желающие могут сначала проститься с телом. В Санкт-Петербурге есть крематорий, поэтому транспортировать тело куда-то не требуется.

Отличия процедуры от традиционной:

не нужно заказывать подготовку большой могилы — урна занимает минимум места;

при необходимости можно осуществить дозахоронение к ранее умершим родственникам почившего;

в дальнейшем не требуется приобретать дорогостоящее каменное надгробие;

уход за захоронением , расположенным в одной из ячеек колумбария , практически не требуется. Достаточно протирать пыль и обновлять цветы при желании. Для маломобильных людей или в том случае , если родственники проживают далеко , это оптимальный вариант.

Православная церковь относится к погребению нейтрально, напрямую не запрещая его и подчеркивая, что такая процедура приемлема во всех случаях, когда традиционное захоронение для родственников не подходит. Причины могут быть разные и всегда они индивидуальны.

Особенности традиционного погребения

Погребение в землю выбирает подавляющее большинство людей. Недаром такой вариант похорон считается традиционным, потому что насчитывает не одну сотню лет.

Такой вариант обычно выбирают те, кто хочет иметь возможность посещать место захоронение с установленным на нем памятником. Сюда можно приходить периодически, чтобы «проведать» почившего. Для такой организации могилы требуется больше места — рядом с мемориалом часто устанавливают лавочку, столик, делают навес и оградку. Все зависит от размера бюджета, желания и возможностей.

Какую похоронную службу выбрать в Санкт-Петербурге? Оптимальный вариант — ООО «Городская ритуальная служба». Сюда можно обращаться как по поводу погребения на кладбище, так и в том случае, когда покойника решено кремировать. Все подробности можно узнать на официальном сайте ритуальной службы — https://spbgorritual.ru/. Здесь можно ознакомиться с расценками и заказать все необходимые услуги и сопутствующие товары.