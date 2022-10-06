«Росгосстрах»: первый год второго века

Старейший и один из самых известных страховщико России — компания «Росгосстрах» — отмечает 101 годовщину со дня основания. 6 октября 1921 года был подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране. День рождения «Росгосстраха» традиционно отмечается в России как День страховщика, поскольку развитие отечественного рынка страховых услуг неразрывно связано с историей компании, ее сотрудников и агентского корпуса.

-Оставаясь старейшим и одним из самых известных страховщиков России, мы доказали, что отнюдь не являемся консерваторами, — говорится в обращении генерального директора СК «Росгосстрах» Максима Шепелева к работникам компании. — Мы оперативно, гибко и своевременно реагировали на все перипетии 2022 года. Несмотря на беспрецедентно сложную экономическую обстановку, «Росгосстрах» в первом полугодии смог получить положительный финансовый результат. Далеко не все крупные страховщики смогли в таких условиях продемонстрировать прибыль. Нам это удалось благодаря фокусу на развитие добровольных видов страхования, рентабельность всех подразделений и контроль над расходами.

«Росгосстрах» как один из лидеров российского страхового рынка активно работает с самыми «народными» видами — страхованием жилья и имущества физических лиц, добровольным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев, имущественным страхованием и страхованием ответственности компаний и предприятий. Компания страхует буквально все — от автомобилей «Лада» до запуска космических кораблей, от сельскохозяйственных посевов и животных до морских судов, обеспечивает страховой защитой крупные промышленные предприятия, организации, ведущие вузы в регионах страны.

«Росгосстрах» — один из самых масштабных страховщиков по присутствию в различных уголках страны — региональная сеть объединяет около 1500 представительств от Камчатки до Калининграда. Во всех федеральных округах нашей страны работают свыше 40 тыс. сотрудников и страховых агентов, которые не только предлагают страхователям современные инструменты финансовой защиты, но и зачастую первыми после спасателей приходят на помощь людям при разгуле стихии, пожарах, авариях.

«Росгосстрах» сегодня — это высокотехнологичная универсальная компания, развивающая не только страховое направление работы, но и различные удобные и востребованные потребителями сервисы. Компания намерена и далее сочетать накопленный колоссальный опыт в классическом страховании с возможностями, которые дает внедрение цифровых технологий, в том числе и в мощном агентском корпусе. Таким образом в полной мере удовлетворяются потребности граждан, а также малого, среднего и крупного бизнеса в защите их финансовых интересов.

С учетом веяний времени «Росгосстрах» активно развивает каналы дистанционного взаимодействия с клиентами как на стадии оформления договоров страхования, так и в урегулировании страховых событий. Сейчас доля удаленного урегулирования убытков по добровольным личным видам страхования (от несчастных случаев, страхования путешественников) составляет уже более 29%, а по ОСАГО в части причинения вреда жизни и здоровью —11% от всех убытков, в которых возможна процедура полностью дистанционного взаимодействия между страхователем и страховщиком. По договорам страхования жилья и имущества граждан эта доля достигает 17%, а по автокаско — 18%.

Все это позволяет компании сохранять устойчивость и надежность даже в сложных экономических условиях. Так, в первом полугодии 2022 года чистая прибыль Группы «Росгосстрах», согласно отчетности по МСФО, составила 2,095 млрд рублей, что почти на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сборы группы в январе-июне этого года составили почти 46 млрд рублей, выплаты — 20,6 млрд рублей. Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности «Росгосстраха» на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный.

Всеми этими достижениями компания обязана профессионализму своих сотрудников, являющихся основным активом «Росгосстраха». Именно поэтому День страховщика в компании — это, в первую очередь, день чествования лучших сотрудников центрального офиса и региональных филиалов, госстраховцев, посвятивших свою жизнь защите благосостояния своих соотечественников. По традиции в этот день вручаются корпоративные награды за выдающийся личный вклад и достижение высоких результатов в работе, а также проходит чествование ветеранов. В этом году вручается более 600 корпоративных наград, 65 сотрудникам и страховым агентам, стаж работы которых в компании превысил 40 лет, будет присвоено почетное звание «Ветеран «Росгосстраха».

— В это непростое для всех время не до больших торжеств, — подчеркивает Максим Шепелев. — Но нам есть чем гордиться и есть кого отметить и поблагодарить в День рождения компании за серьезный вклад в наше общее дело и в развитие страховой отрасли. Уверен, страница истории «Росгосстраха», которую мы сегодня перелистываем, является достойным продолжением летописи наших предшественников. Я благодарен каждому, кто ежедневно своим трудом поддерживает изменения к лучшему, помогая компании становиться надежнее и удобнее для клиента. Особое почтение страховым агентам, которые несут культуру страхования в каждый уголок нашей страны. И конечно, огромная благодарность нашим ветеранам, для которых «Росгосстрах» — это практически вся жизнь. Ведь наша компания — это яркий пример силы, стойкости и взаимопомощи в любые времена.

ПАО СК «Росгосстрах»