«Росгосстрах» запустил акцию «Горячий сезон», предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

Согласно условиям договора, заключенного по акции «Горячий сезон», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

Жилье по-прежнему остается одной из главных материальных ценностей для людей. В то же время его можно лишиться в любой момент: всякая недвижимость подвержена рискам, причем, как показывает практика, наиболее уязвимы в этих случаях частные дома, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — И самые крупные страховые выплаты собственники получают после пожаров: так, если по риску «пожар» в компанию поступает порядка 15-20% заявлений, то в денежном выражении в общем объеме выплат на него приходится порядка 70-80%. Весна этого года, которая в ряде регионов выдалась в прямом смысле слова горящей, еще раз подтвердила эту закономерность. Риск «пожар» вышел на первое место и в период майских праздников — на него пришлось 46% поданных в «Росгосстрах» заявлений. Это в полтора раза больше, чем после майских праздников в прошлом году. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах «Росгосстраха» минимальное количество исключений из страхового покрытия. В стремлении предоставить своим клиентам наиболее полное покрытие наша компания уже много лет включает в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц риск «терроризм» — он присутствует в 95% действующих договоров страхования ИФЛ. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, «Росгосстрах» запустил акцию «Горячий сезон» — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя.

Акция «Горячий сезон» действует до 15 сентября 2023 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).