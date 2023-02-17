17 февраля
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Потребитель

Россельхозбанк на Алтае повысил ставку по вкладам до 10%

При размещении средств на вкладе «Доходный» на 3 года через дистанционные каналы обслуживания ставка составит 10%.

Информация о предложениях банка.
Информация о предложениях банка.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

В случае открытия вклада «Доходный» на три года в офисе и выборе опции выплаты процентов в конце срока ставка составит 9,8% годовых, ежемесячно — 8,4% годовых. Минимальная сумма при открытии в отделении — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей. По вкладу «Доходный пенсионный» на три года ставка при выплате процентов в конце срока составляет 10%, а ежемесячно — 8,6% годовых Минимальная сумма вклада — 500 рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Вклады «Доходный» и «Доходный Пенсионный» являются самыми востребованными продуктами банка.

— В Алтайском филиале Россельхозбанка на середину февраля 2023 года объем средств частных клиентов превысил 22 млрд рублей, рост с начала года составил 275 млн рублей. Вклады Россельхозбанка имеют привлекательную доходность, ориентированы на разные потребности, доступны благодаря широкой сети филиалов и офисов. Привлекательные условия сберегательных продуктов банка позволят нашим клиентам выбрать наиболее подходящие варианты размещения средств в зависимости от целей: накопление к определенному сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнения и снятия средств со счета, сохраняя начисленные проценты. Линейка вкладов постоянно расширяется, меняя свое наполнение в зависимости от желания клиентов. Каждый может найти вклад, отвечающий его потребностям, — прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка.

Клиентам Россельхозбанка предоставляется полный перечень услуг и высокое качество обслуживания. Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов: интернет-банк и мобильный банк РСХБ. Все подробности по вкладам для частных клиентов на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru и в офисах РСХБ.

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