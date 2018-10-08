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Россельхозбанк на Алтае увеличил выдачу ипотеки на 75%

По состоянию на 1 октября 2018 года ипотечный кредитный портфель Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» превысил 4,3 млрд рублей. С начала 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей, что на 75% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

На сегодняшний день Алтайским филиалом Россельхозбанка аккредитовано свыше 50 объектов недвижимости в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске. За 9 месяцев текущего года этот список расширился. В его состав вошли еще несколько жилых комплексов Барнаула: «Новая Высота», «Марс», «Новый квартал», «Рубин» и др.

В 2018 году Россельхозбанк постоянно совершенствует условия кредитования на приобретение жилья, повышая доступность недвижимости для розничных клиентов. В этом году Банк увеличил максимальную сумму кредита, а также возраст потенциального заемщика и снизил требования к первоначальному взносу.

Владимир Богданов,
директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк»:

Таких показателей удалось достичь благодаря системной работе филиала с агентствами недвижимости и застройщиками, а также возросшему спросу на рефинансирование кредитов, полученных в других банках. В настоящее время Алтайский филиал входит в ТОП-3 лидеров рынка ипотеки в регионе.

Полные условия предоставления ипотечного кредита доступны на сайте Банка, а так же по телефону: 8 (3852) 53-63-73.

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