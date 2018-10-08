Россельхозбанк на Алтае увеличил выдачу ипотеки на 75%

По состоянию на 1 октября 2018 года ипотечный кредитный портфель Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» превысил 4,3 млрд рублей. С начала 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей, что на 75% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.