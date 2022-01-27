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Россельхозбанк предлагает алтайским семьям с детьми рефинансирование ипотеки по льготной ставке

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предлагает жителям Алтая, у которых есть дети, воспользоваться предложением по рефинансированию ипотеки по ставке от 4,45% годовых. Сумма кредита — от 100 тысяч до 6 млн рублей, срок предоставления — до 30 лет. Объем заемных средств может составлять не более 85% стоимости объекта. Особыми условиями могут воспользоваться жители региона, имеющие одного и более детей, один из которых родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или ребенка с инвалидностью.

Рефинансирование ипотеки по льготной ставке.
Рефинансирование ипотеки по льготной ставке.
АО "Россельхозбанк"

Рефинансирование ипотеки можно оформить на погашение кредита, предоставленного на покупку готового жилья и на этапе строительства или покупку квартиры у юридического лица (первого собственника) по договору купли-продажи. При этом проценты, комиссии и неустойки, начисленные по рефинансируемому кредиту, за счет кредитных средств не оплачиваются.

Комиссия за выдачу кредита на рефинансирование отсутствует. Погашение займа осуществляется аннуитетными платежами. Обеспечением выступает залог недвижимости или залог прав на недвижимость, на покупку которой предоставлен рефинансируемый кредит. Обязательным условием при рефинансировании является страхование залогового имущества.

«Благодаря привлекательным условиям ипотечного кредитования в Россельхозбанке более 1000 семей в регионе смогли улучшить свои жилищные условия в 2021 году, оформив кредиты на сумму более 1,7 млрд рублей. В этом году мы планируем продолжить активно кредитовать население и могу с уверенностью сказать, что ставка от 4,45% является одной из самых привлекательных в линейке ипотечных кредитов в нашем банке. С помощью рефинансирования ипотеки клиенты смогут уменьшить платежи и оптимизировать свой семейный бюджет», — отметила Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка.

Подробнее ознакомиться с условиями предоставления продукта, а также оставить заявку на получение кредита можно дистанционно на официальном сайте банка, либо посетив офисы продаж РСХБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

АО «Россельхозбанк»

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