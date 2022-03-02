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Россельхозбанк привлекает вклады под 20% в рублях и 6% в долларах США

Россельхозбанк объявляет новые условия предоставления услуг по обслуживанию вкладов и накопительных счетов. С 1 марта ставка по рублевым вкладам при размещении на срок 3−6 месяцев выросла до 20%. По накопительным счетам в рублях действует ставка 17,5%.

Вклад.
Вклад.
АО "Россельхозбанк"

«Россельхозбанк видит своей задачей предоставление качественных финансовых услуг населению. Банк входит в Перечень системно значимых кредитных организаций и обладает достаточным капиталом и всеми инструментами для выполнения этой задачи. РСХБ стремится сохранять для клиентов наиболее выгодные условия. Именно поэтому предложения по вкладам были максимально улучшены. Мы гарантируем сохранность средств наших клиентов», — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Максимальная ставка по рублевым вкладам, открытым на срок 1 год, достигает 12,5%. В банке также сохраняется возможность открытия валютных вкладов. По вкладам в долларах США, открытым на срок 3−6 месяцев, установлена ставка 6%, по вкладам, открытым в евро на тот же срок, ставка составит 4%, при открытии аналогичных вкладов на 1−2 года ставки составят 1,9% и 1,4% соответственно.

Ставки на ипотечный кредит в РСХБ зафиксированы в диапазоне 23,50−25,55%. Потребительские кредиты выдаются по ставке от 22,9% (при выполнении отдельных условий кредитования).

Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических лиц в обычном режиме. Никаких изменений в порядке взаимодействия с клиентами, а также в работе отделений и сети самообслуживания РСХБ нет. На всей территории России клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами. Конверсионные операции с иностранной валютой проводятся без ограничений и в полном объеме. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по кредитам и вкладам можно получить в отделениях АО «Россельхозбанк», мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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