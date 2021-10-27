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Россельхозбанк запускает акции по вкладам и накопительным счетам

До конца года Россельхозбанк предлагает улучшенные условия по вкладам. 25 октября стартует акция «Весомый процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств по ставке до 8% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на четыре года.

Россельхозбанк запускает акции по вкладам и накопительным счетам.
Россельхозбанк запускает акции по вкладам и накопительным счетам.
Источник: АО "Россельхозбанк"

Специальное предложение будет доступно до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 180 дней, 1, 2 или 4 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по депозиту достигает 8% годовых в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальный размер депозита 3 000 рублей при открытии дистанционно и 10 000 рублей при обращении в офис банка.

Также банк запускает акцию по накопительным счетам «Моя выгода». Максимальная ставка по счету составит 8% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка 8% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца, что увеличивает общую доходность счета. При этом минимальный остаток на накопительном счете не установлен. Период проведения акции «Моя выгода» с 25 октября по 31 декабря 2021 года включительно.

«Мы стремимся предлагать своим клиентам сберегательные продукты на выгодных условиях и поэтому запускаем сразу две новые акции „Весомый процент“ по вкладу и „Моя выгода“ по накопительному счету. По каждой акции предусмотрены свои условия, которые помогут клиенту не только сохранить, но и преумножить денежные средства. Сберегательные продукты РСХБ на новых выгодных условиях доступны клиентам как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисах банка. Мы рады предложить нашим клиентам еще более привлекательные условия по сберегательным продуктам», — прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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