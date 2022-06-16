«Россети Сибирь» будет уделять особое внимание развитию внутреннего туризма Сибири и Дальнего Востока

Несмотря на изобилие привлекательных для туристов мест на востоке страны, отсутствие инженерной инфраструктуры зачастую делает их недоступными для посещения. За обеспечение электричеством отдаленных и даже изолированных от общей энергосистемы территорий готовы взяться в компании «Россети Сибирь».
Энергетики возьмут на себя обязательства по оперативному содействию в осуществлении технологического присоединения к электросетям компании туристических объектов на территории регионов, входящих в МАСС, при условии наличия ближайшей точки возможного подключения к «Россети Сибирь».
Алтайский край и Республика Алтай всегда были популярными туристическими направлениями. А в последние годы турпоток здесь увеличился в разы. «Россети Сибирь» создает благоприятные условия для надежного электроснабжения существующих объектов, а также для строительства новых гостиниц, отелей, баз отдыха и туристических комплексов. Например, активная фаза развития субкластера «Белокуриха-2» наступила с появлением здесь подстанции и линии электропередачи 110 киловольт с одноименным названием. От подстанции запитаны не только уже работающие заведения, но и строительные площадки будущих мест отдыха. А в Республике Алтай динамично идет развитие всесезонного курорта «Манжерок». Здесь также планируется строительство подстанции для обеспечения электроэнергией этого центра привлечения туристов.
Особой популярностью у гостей этих двух регионов пользуются отдаленные базы отдыха. Безусловно, это объяснимо: исключительная красота двух Алтаев особенна именно вдали от цивилизации. Но именно такие объекты, как правило, имеют проблемы с электричеством.
В рамках соглашения «Россети Сибирь» и МАСС примут участие в разработке и продвижении региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в части энергоснабжения туристических организаций, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. Энергокомпания уже имеет опыт и наработки в этом направлении. В Бурятии за последние годы установлено 28 автономных гибридных электроустановок (мини-АГЭУ), которые снабжают электричеством отдаленные населенные пункты и фермерские хозяйства. Солнечные энергоустановки способны обеспечивать стабильное электроснабжение без дорогостоящего строительства сетей и многомиллионных затрат на топливо.
Павел Акилин,
генеральный директор «Россети Сибирь»:
«Поддержка проектов по развитию внутреннего туризма — один из государственных приоритетов. Раскрытие потенциала Сибири в этом направлении — вклад в рост экономики регионов, в том числе в части создания рабочих мест, организации отдыха и досуга граждан в экологически чистой местности. Мы готовы обеспечить энергетический фундамент этой важной государственной стратегии».
Геннадий Гусельников,
председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»:
«Совместная координация и решение задач по энергоснабжению благотворно повлияют на развитие туристического кластера и будут способствовать притоку туристов со всей страны. К тому же реализация проекта окажет существенную поддержку малому и среднему бизнесу регионов за счет привлечения инвестиций в экономику субъектов РФ, входящих в МАСС».
Стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение станет отправной точкой для системного решения вопросов энергоснабжения отдаленных туристических зон в регионах Сибири и Дальнего Востока. Уникальная природа территорий в совокупности с наличием электроэнергии позволят создать основу для реализации проектов по развитию туризма представителями предпринимательства.