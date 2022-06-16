«Россети Сибирь» будет уделять особое внимание развитию внутреннего туризма Сибири и Дальнего Востока

Об этом договорились компании «Россети Сибирь» и межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС). Документ был подписан сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Несмотря на изобилие привлекательных для туристов мест на востоке страны, отсутствие инженерной инфраструктуры зачастую делает их недоступными для посещения. За обеспечение электричеством отдаленных и даже изолированных от общей энергосистемы территорий готовы взяться в компании «Россети Сибирь».

Энергетики возьмут на себя обязательства по оперативному содействию в осуществлении технологического присоединения к электросетям компании туристических объектов на территории регионов, входящих в МАСС, при условии наличия ближайшей точки возможного подключения к «Россети Сибирь».

Алтайский край и Республика Алтай всегда были популярными туристическими направлениями. А в последние годы турпоток здесь увеличился в разы. «Россети Сибирь» создает благоприятные условия для надежного электроснабжения существующих объектов, а также для строительства новых гостиниц, отелей, баз отдыха и туристических комплексов. Например, активная фаза развития субкластера «Белокуриха-2» наступила с появлением здесь подстанции и линии электропередачи 110 киловольт с одноименным названием. От подстанции запитаны не только уже работающие заведения, но и строительные площадки будущих мест отдыха. А в Республике Алтай динамично идет развитие всесезонного курорта «Манжерок». Здесь также планируется строительство подстанции для обеспечения электроэнергией этого центра привлечения туристов.

Особой популярностью у гостей этих двух регионов пользуются отдаленные базы отдыха. Безусловно, это объяснимо: исключительная красота двух Алтаев особенна именно вдали от цивилизации. Но именно такие объекты, как правило, имеют проблемы с электричеством.

В рамках соглашения «Россети Сибирь» и МАСС примут участие в разработке и продвижении региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в части энергоснабжения туристических организаций, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии. Энергокомпания уже имеет опыт и наработки в этом направлении. В Бурятии за последние годы установлено 28 автономных гибридных электроустановок (мини-АГЭУ), которые снабжают электричеством отдаленные населенные пункты и фермерские хозяйства. Солнечные энергоустановки способны обеспечивать стабильное электроснабжение без дорогостоящего строительства сетей и многомиллионных затрат на топливо.

Павел Акилин,

генеральный директор «Россети Сибирь»:

«Поддержка проектов по развитию внутреннего туризма — один из государственных приоритетов. Раскрытие потенциала Сибири в этом направлении — вклад в рост экономики регионов, в том числе в части создания рабочих мест, организации отдыха и досуга граждан в экологически чистой местности. Мы готовы обеспечить энергетический фундамент этой важной государственной стратегии».

Геннадий Гусельников,

председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»:

«Совместная координация и решение задач по энергоснабжению благотворно повлияют на развитие туристического кластера и будут способствовать притоку туристов со всей страны. К тому же реализация проекта окажет существенную поддержку малому и среднему бизнесу регионов за счет привлечения инвестиций в экономику субъектов РФ, входящих в МАСС».

Стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение станет отправной точкой для системного решения вопросов энергоснабжения отдаленных туристических зон в регионах Сибири и Дальнего Востока. Уникальная природа территорий в совокупности с наличием электроэнергии позволят создать основу для реализации проектов по развитию туризма представителями предпринимательства.