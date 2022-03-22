«Россети Сибирь» готовят электросетевой комплекс Алтайского края к весеннему паводку

В зоне особого внимания — линии электропередачи, подстанции, здания и сооружения, подтопление и угроза подтопления которых наблюдались в последние три паводковых периода — это 106 объектов.
В компании утвердили графики проведения осмотров этих объектов и дополнительных мероприятий с учетом условий местности: обваловка опор, подсыпка грунта, мониторинг отдельных участков воздушных ЛЭП.
Определен и перечень линий электропередачи напряжением 110 кВ, по которым будет осуществляться выдача мощности электростанций в период паводка 2022 года (25 ЛЭП).
К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 290 бригад, численностью 1136 человек, 488 единиц техники. В производственных отделениях «Алтайэнерго» имеется 27 передвижных и 3 стационарных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 3120 кВт. Стационарные РИСЭ установлены в Солонешенском районе на подстанциях: «Сибирячихинская», «Солонешенская», «Совхозная».
Для защиты объектов заготовлено 330 тонн инертных материалов (песко-гравийная смесь, скальник), также в подразделениях имеется 28 насосов/помп для откачки воды.
На период прохождения паводка обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, местными органами власти.