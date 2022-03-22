22 марта
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«Россети Сибирь» готовят электросетевой комплекс Алтайского края к весеннему паводку

Технический персонал компании ведет активную подготовку энергообъектов к работе в предстоящий паводковый период 2022 года.

Для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса, координации действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий, в «Алтайэнерго» традиционно определили перечень электросетевых объектов, в зонах повышенного риска. Таковых оказалось 194 на территории 39 муниципальных образований края.

ЛЭП.
ЛЭП.
ГК «Россети»

В зоне особого внимания — линии электропередачи, подстанции, здания и сооружения, подтопление и угроза подтопления которых наблюдались в последние три паводковых периода — это 106 объектов.

В компании утвердили графики проведения осмотров этих объектов и дополнительных мероприятий с учетом условий местности: обваловка опор, подсыпка грунта, мониторинг отдельных участков воздушных ЛЭП.

Определен и перечень линий электропередачи напряжением 110 кВ, по которым будет осуществляться выдача мощности электростанций в период паводка 2022 года (25 ЛЭП).

К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 290 бригад, численностью 1136 человек, 488 единиц техники. В производственных отделениях «Алтайэнерго» имеется 27 передвижных и 3 стационарных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 3120 кВт. Стационарные РИСЭ установлены в Солонешенском районе на подстанциях: «Сибирячихинская», «Солонешенская», «Совхозная».

Для защиты объектов заготовлено 330 тонн инертных материалов (песко-гравийная смесь, скальник), также в подразделениях имеется 28 насосов/помп для откачки воды.

На период прохождения паводка обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, местными органами власти.

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