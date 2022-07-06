«Россети Сибирь»: надежное электроснабжение для жителей двух Алтаев сохранится при объединении двух филиалов

Объединение двух филиалов обусловлено тем, что по поручению Президента Российской Федерации были созданы единые тарифные зоны, в одну из которых вошли Алтайский край и Республика Алтай. Реорганизация позволит энергетикам решить вопросы компенсации транзита и межтарифной разницы от объединения тарифов на территориях края и Республики.

В результате таких преобразований Республика Алтай не потеряет самостоятельность в энергетической отрасли. «ГАЭС» продолжает нести ответственность за электроснабжение потребителей. Реорганизация также не отразится ни на жителях обеих территорий, ни на сотрудниках компании. Кроме того, это благоприятно скажется на надежности функционирования сетевого комплекса, так как появится возможность привлечения дополнительного персонала и техники для ликвидации технологических нарушений во время нештатных ситуаций в той или иной территории.

Ранее генеральный директор компании Павел Акилин встретился с депутатами Государственного Собрания-Эл Курултай и Главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

«При объединении двух филиалов компании наш главный принцип: „Не навреди“. Подчеркну, директор производственного отделения „ГАЭС“ будет наделён всеми полномочиями в части принятия решений и взаимодействия с органами власти Республики Алтай. Мы ценим то, что у „Россети Сибирь“ на территории Горного Алтая выстроен конструктивный диалог и с Госсобранием-Эл Курултай, и с Главой Республики Олегом Хорохординым. Ценим поддержку и помощь со стороны региональных властей в вопросах тарифного регулирования. И я уверен, что изменения положительно скажутся на работе электросетевого комплекса», — отметил генеральный директор «Росети Сибирь» Павел Акилин.

Электросетевое хозяйство «ГАЭС» это: 25 подстанций 35 и 110 кВ, почти 8 тысяч километров линий электропередачи, напряжением 0,4 — 110 кВ и 2065 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Семь районов электрических сетей (РЭС) обеспечивают эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования Республики Алтай.

Основная задача «Алтайэнерго» — обеспечение надежного и качественного электроснабжения территории обслуживания. Ремонты, модернизация, реконструкция оборудования, технологическое присоединение к сетям новых потребителей, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, объектов социальной сферы — все это работа большого коллектива филиала, которая будет выполняться всегда на благо жителей двух субъектов Российской Федерации.