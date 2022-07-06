6 июля
﻿
Потребитель

«Россети Сибирь»: надежное электроснабжение для жителей двух Алтаев сохранится при объединении двух филиалов

С 1 июля «Горно-Алтайские электрические сети» (ГАЭС) вошли в состав соседнего филиала «Алтайэнерго».

«Россети Сибирь» объединили два алтайских филиала.
«Россети Сибирь» объединили два алтайских филиала.
Фото: «Россети Сибирь»

Объединение двух филиалов обусловлено тем, что по поручению Президента Российской Федерации были созданы единые тарифные зоны, в одну из которых вошли Алтайский край и Республика Алтай. Реорганизация позволит энергетикам решить вопросы компенсации транзита и межтарифной разницы от объединения тарифов на территориях края и Республики.

В результате таких преобразований Республика Алтай не потеряет самостоятельность в энергетической отрасли. «ГАЭС» продолжает нести ответственность за электроснабжение потребителей. Реорганизация также не отразится ни на жителях обеих территорий, ни на сотрудниках компании. Кроме того, это благоприятно скажется на надежности функционирования сетевого комплекса, так как появится возможность привлечения дополнительного персонала и техники для ликвидации технологических нарушений во время нештатных ситуаций в той или иной территории.

Ранее генеральный директор компании Павел Акилин встретился с депутатами Государственного Собрания-Эл Курултай и Главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

«При объединении двух филиалов компании наш главный принцип: „Не навреди“. Подчеркну, директор производственного отделения „ГАЭС“ будет наделён всеми полномочиями в части принятия решений и взаимодействия с органами власти Республики Алтай. Мы ценим то, что у „Россети Сибирь“ на территории Горного Алтая выстроен конструктивный диалог и с Госсобранием-Эл Курултай, и с Главой Республики Олегом Хорохординым. Ценим поддержку и помощь со стороны региональных властей в вопросах тарифного регулирования. И я уверен, что изменения положительно скажутся на работе электросетевого комплекса», — отметил генеральный директор «Росети Сибирь» Павел Акилин.

Электросетевое хозяйство «ГАЭС» это: 25 подстанций 35 и 110 кВ, почти 8 тысяч километров линий электропередачи, напряжением 0,4 — 110 кВ и 2065 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Семь районов электрических сетей (РЭС) обеспечивают эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования Республики Алтай.

Основная задача «Алтайэнерго» — обеспечение надежного и качественного электроснабжения территории обслуживания. Ремонты, модернизация, реконструкция оборудования, технологическое присоединение к сетям новых потребителей, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, объектов социальной сферы — все это работа большого коллектива филиала, которая будет выполняться всегда на благо жителей двух субъектов Российской Федерации.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость