«Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ»: в Барнауле пройдет научно-практическая конференция студентов

Приглашаем студентов всех направлений подготовки и форм обучения к участию в конференции. В ходе работы секций состоится конкурсный отбор лучших докладов.
Рабочими языками конференции являются: русский, немецкий, английский.
Зарегистрироваться для участия можно на портале «Ломоносов». Срок подачи заявок и тезисов докладов до 22 апреля 2022 г.
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей (тезисов докладов), одобренных оргкомитетом.
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
- Секция 1. Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы.
- Секция 2. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и региональной экономики.
- Секция 3. Административное право, судебная и прокурорская деятельность в современной России.
- Секция 4. Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты.
- Секция 5. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в Российской Федерации.
- Секция 6. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития.
- Секция 7. Психологические аспекты изучения личности и общества.
- Секция 8. Социальные процессы и явления современного общества.
- Секция 9. Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке).
- Секция 10. Новая реальность: вызовы и решения (секция на немецком языке).
- Секция 11. Историческая память как фактор межкультурного взаимодействия в современном мире.
- Секция 12. Развитие городской среды.
- Секция 13. Система государственного и муниципального управления: теория, методология, практика
- Секция 14. Современное состояние и перспективы развития социальной сферы в Российской федерации.
- Секция 15. Структурные преобразования экономики предприятий, отраслей и регионов как условие их устойчивого развития
- Секция 16. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: теория и практика.
- Секция 17. Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования преступлений.
- Секция 18. Личность и общество в эпоху перемен.
Подробности участия в конференции смотрите в информационном письме.
По всем интересующим вопросам можно обращаться:
- Шлегель Светлана Владимировна ssv@alt.ranepa.ru
- Воробьев Сергей Петрович (секции 2, 15) fin@alt.ranepa.ru
- Шкурихина Надежда Валерьевна (секции 3−6, 16−17) chnv1309@rambler.ru
- Леонтьева Дарья Сергеевна (секции 1, 12−14) socio@alt.ranepa.ru
- Барбашов Владимир Петрович (секции 9−11) barbaschow2021@mail.ru
- Алексеева Виктория Викторовна (секция 7−8, 18) b.b.vicky@mail.ru