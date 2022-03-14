«Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ»: в Барнауле пройдет научно-практическая конференция студентов

28−29 апреля 2022 года в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет ежегодная XV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ».

Приглашаем студентов всех направлений подготовки и форм обучения к участию в конференции. В ходе работы секций состоится конкурсный отбор лучших докладов.

Рабочими языками конференции являются: русский, немецкий, английский.

Зарегистрироваться для участия можно на портале «Ломоносов». Срок подачи заявок и тезисов докладов до 22 апреля 2022 г.

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей (тезисов докладов), одобренных оргкомитетом.

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:

Секция 1. Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы.

Секция 2. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и региональной экономики.

Секция 3. Административное право , судебная и прокурорская деятельность в современной России.

судебная и прокурорская деятельность в современной России. Секция 4. Государство , право , личность: теоретико-правовые аспекты.

право личность: теоретико-правовые аспекты. Секция 5. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в Российской Федерации.

Секция 6. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития.

Секция 7. Психологические аспекты изучения личности и общества.

Секция 8. Социальные процессы и явления современного общества.

Секция 9. Новая реальность: вызовы и решения ( секция на английском языке).

секция на английском языке). Секция 10. Новая реальность: вызовы и решения ( секция на немецком языке).

секция на немецком языке). Секция 11. Историческая память как фактор межкультурного взаимодействия в современном мире.

Секция 12. Развитие городской среды.

Секция 13. Система государственного и муниципального управления: теория , методология , практика

методология практика Секция 14. Современное состояние и перспективы развития социальной сферы в Российской федерации.

Секция 15. Структурные преобразования экономики предприятий , отраслей и регионов как условие их устойчивого развития

отраслей и регионов как условие их устойчивого развития Секция 16. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: теория и практика.

Секция 17. Теория и практика квалификации , раскрытия и расследования преступлений.

раскрытия и расследования преступлений. Секция 18. Личность и общество в эпоху перемен.

Подробности участия в конференции смотрите в информационном письме.

По всем интересующим вопросам можно обращаться: