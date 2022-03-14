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«Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ»: в Барнауле пройдет научно-практическая конференция студентов

28−29 апреля 2022 года в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет ежегодная XV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ».

Алтайский филиал РАНХиГС

Приглашаем студентов всех направлений подготовки и форм обучения к участию в конференции. В ходе работы секций состоится конкурсный отбор лучших докладов.

Рабочими языками конференции являются: русский, немецкий, английский.

Зарегистрироваться для участия можно на портале «Ломоносов». Срок подачи заявок и тезисов докладов до 22 апреля 2022 г.

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей (тезисов докладов), одобренных оргкомитетом.

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:

  • Секция 1. Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы.
  • Секция 2. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и региональной экономики.
  • Секция 3. Административное право, судебная и прокурорская деятельность в современной России.
  • Секция 4. Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты.
  • Секция 5. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в Российской Федерации.
  • Секция 6. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития.
  • Секция 7. Психологические аспекты изучения личности и общества.
  • Секция 8. Социальные процессы и явления современного общества.
  • Секция 9. Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке).
  • Секция 10. Новая реальность: вызовы и решения (секция на немецком языке).
  • Секция 11. Историческая память как фактор межкультурного взаимодействия в современном мире.
  • Секция 12. Развитие городской среды.
  • Секция 13. Система государственного и муниципального управления: теория, методология, практика
  • Секция 14. Современное состояние и перспективы развития социальной сферы в Российской федерации.
  • Секция 15. Структурные преобразования экономики предприятий, отраслей и регионов как условие их устойчивого развития
  • Секция 16. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: теория и практика.
  • Секция 17. Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования преступлений.
  • Секция 18. Личность и общество в эпоху перемен.

Подробности участия в конференции смотрите в информационном письме.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

  • Шлегель Светлана Владимировна ssv@alt.ranepa.ru
  • Воробьев Сергей Петрович (секции 2, 15) fin@alt.ranepa.ru
  • Шкурихина Надежда Валерьевна (секции 3−6, 16−17) chnv1309@rambler.ru
  • Леонтьева Дарья Сергеевна (секции 1, 12−14) socio@alt.ranepa.ru
  • Барбашов Владимир Петрович (секции 9−11) barbaschow2021@mail.ru
  • Алексеева Виктория Викторовна (секция 7−8, 18) b.b.vicky@mail.ru

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