3 апреля
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Потребитель

Российские ученые вырастили лечебную черно-фиолетовую картошку

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля, который отличается черно-фиолетовым цветом и лечебными свойствами. Об этом сообщает информационно агентство «Новый день» со ссылкой на их пресс-центр.

Новый сорт черно-фиолетового картофеля
Новый сорт черно-фиолетового картофеля
УрФАНИЦ УрО РАН

Новый сорт картофеля назвали «Сапфир» за его темно-фиолетовую мякоть. Он содержит большое количество антоцианов — сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.

У «Сапфира» хорошая урожайность — до 50 тонн с гектара и устойчивость к болезням. Также картофель обладает высоким содержанием сухих веществ и отличными вкусовыми качествами.

Сейчас черно-фиолетовая картошка проходит государственное сортоиспытание, после чего будет включен в реестр селекционных достижений РФ.

Ранее щедрый российский фермер выбросил из фуры на улицу 27 тонн картофеля.

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