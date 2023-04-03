Российские ученые вырастили лечебную черно-фиолетовую картошку

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля, который отличается черно-фиолетовым цветом и лечебными свойствами. Об этом сообщает информационно агентство « Новый день » со ссылкой на их пресс-центр.

Новый сорт картофеля назвали «Сапфир» за его темно-фиолетовую мякоть. Он содержит большое количество антоцианов — сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.

У «Сапфира» хорошая урожайность — до 50 тонн с гектара и устойчивость к болезням. Также картофель обладает высоким содержанием сухих веществ и отличными вкусовыми качествами.

Сейчас черно-фиолетовая картошка проходит государственное сортоиспытание, после чего будет включен в реестр селекционных достижений РФ.

Ранее щедрый российский фермер выбросил из фуры на улицу 27 тонн картофеля.