30 марта
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Потребитель

«Ростелеком» фиксирует рост спроса на камеры внешнего видеонаблюдения

С начала года «Ростелеком» установил собственникам домохозяйств Алтайского края более 600 камер внешнего видеонаблюдения. Это на 18 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Повышение спроса на услугу оператор связывает со стремлением жильцов обезопасить жилье и имущество. Цифровой сервис позволяет дистанционно смотреть за порядком и безопасностью во дворе дома и на придомовой территории.

Камера внешнего видеонаблюдения.
Камера внешнего видеонаблюдения.
ПАО "Ростелеком"

Больше всего камер видеонаблюдения «Ростелеком» предоставил в этом году в Бийске и Бийском районе. Всплеск спроса на услугу наблюдался в пригородных поселках Барнаула, Новоалтайска, Зонального и Первомайского районов и в других населенных пунктах.

«В 2021 году в частном секторе Алтайского края мы установили 2 156 видеокамер. Это было связано с активным строительством оптических линий связи в сельских населенных пунктах и появившейся у сельчан возможностью подключить цифровые сервисы. Комфорт и безопасность жилья все чаще выходят на первый план. Камеры видеонаблюдения позволяют дистанционно контролировать свое жилье, приходящих из школы детей и передвижения домашних животных. Возможность вовремя отреагировать на происшествие снимает излишнюю тревожность», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Если на придомовой территории произошла кража или порча имущества, широкий угол обзора камеры, инфракрасная подсветка для ночной видеосъемки позволяют увидеть полную картину события, распознать лица. Хозяин дома может позже пересмотреть события в архиве записей, который хранится на облачной платформе от 7 до 30 дней.

«Я подключил видеонаблюдение в пакете с домашним интернетом и онлайн-кинотеатром Wink. Сейчас завершаю в доме строительные работы, звонка на двери пока нет, но с камеры на фасаде получаю уведомления, когда к воротам подъезжает доставка со стройматериалами или приходят рабочие», — рассказал житель коттеджного поселка Спутник (пригород Барнаула) Николай Орлов.

Подробнее об услуге можно узнать на официальном сайте компании altai.rt.ru или по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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