Офис «Ростелекома» в Барнауле на Димитрова временно не работает

С 1 августа офис продаж и обслуживания по адресу: г. Барнаул, ул. Димитрова, 62а закрывается на ремонт. Оператор приглашает горожан посетить новый мультисервисный центр продаж и обслуживания по адресу: ул. Г. Исакова, 166.

Салон связи на ул. Г. Исакова, оборудован с учетом последних технологий в области клиентского сервиса. Вам предложат услуги «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон», мобильную связь, новые коробочные продукты — «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». В демонстрационной зоне можно самостоятельно освоить управление услугой «Интерактивное ТВ». В офисе также можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты. Действует электронная очередь, есть кофейный автомат и мягкие диваны.

Напоминаем, что узнать об услугах и управлять расходами можно дистанционно, с помощью единого личного кабинета сайте компании. В личном кабинете можно управлять тарифами и опциями, контролировать баланс, заказывать счета и оплачивать суммы без комиссии. Действуют сервисы «Автоплатеж» и «Обещанный платеж». Для удобства можно установить на смартфоне бесплатное приложение «Мой Ростелеком» для Android или iOS или привязать личный кабинет к своему аккаунту в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook).

Если есть вопросы по обслуживанию или техподдержке, оплате услуг и расчетам, актуальных акциях и бонусах, обращайтесь по бесплатному номеру компании 8−800−1000−800.

Офис продаж и обслуживания на ул. Димитрова, 62а откроется 3 сентября.