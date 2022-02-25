25 февраля -3°C
﻿
Потребитель
8

«Ростелеком» отмечает рост корпоративных абонентов мобильной связи в Алтайском крае

«Ростелеком» отмечает устойчивый спрос алтайского бизнеса и госучреждений на корпоративную мобильную связь*. В прошлом году обладателями сим-карт федерального оператора связи стали более двух тысяч организаций. С начала 2022 года компания подключила к услуге более 300 юридических лиц.

Сим-карты.
Сим-карты.
ПАО "Ростелеком"

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

— Мы все чаще предлагаем мобильную связь в составе комплексных решений для бизнеса, как дополнительный сервис, который вместе с фиксированной телефонией, доступом в интернет, VPN или облачными сервисами позволяет эффективно вести деятельность. К примеру, разворачивать удаленные офисы, определять местоположение сотрудников, вести запись разговоров для оценки их компетенций или информировать клиентов по СМС о действующих акциях и изменениях графика работ.

Бизнес-компании часто использовали мобильную связь федерального оператора при подключении услуг «Виртуальная АТС» и единого бесплатного номера 8−800, для организации СМС-рассылки клиентам, видеонаблюдения в труднодоступных населенных пунктах (в качестве временного канала передачи данных) и в других комплексных решениях.

В 2021 году мобильная связь «Ростелекома» успешно использовалась в работе краевой избирательной комиссии на выборах в Госдуму и в Алтайское краевое Законодательное собрание. Тогда на избирательных участках Барнаула и ряда других населенных пунктов были установлены стационарные мобильные телефоны с сим-картами «Ростелекома» для оперативной связи сотрудников. Также в прошлом году компания выиграла конкурс на предоставление мобильной связи для администраций Барнаула и Заринска во время Всероссийской переписи населения.

Пользователями мобильной связи «Ростелекома» сегодня являются сеть аптек «Губернский лекарь», продуктовые ретейлеры «Мария-Ра» и «Аникс», медицинский центр «Пигмалион» и другие.

* Услуга предоставляется по модели виртуального оператора (MVNO) на базе сети дочерней компании ООО «Т2 РТК Холдинг», действующей под брендом Tele2.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость