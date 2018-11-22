«Ростелеком» поддержал серию бизнес-семинаров для барнаульских мам.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Оператор помог организовать учебный процесс, а во время кофе-пауз угощал слушателей тренингов воздушными пирожными. «Мы приветствуем идею обучать молодых мам, для которых важно не выпасть из жизни во время декретного отпуска, использовать любой шанс, чтобы добиться успеха. Среди клиентов «Ростелекома» — много домохозяек, которые пользуются интернетом и «Интерактивным ТВ», чтобы смотреть образовательные программы, учиться продвигать свое дело в соцсетях. Мы предложили активным мамам услугу «Умный дом. Видеонаблюдение», чтобы во время учебы или работы они присматривали за детьми школьного возраста с помощью мобильного приложения.

Столица Алтайского края вошла в число семи городов России, где одновременно прошел бизнес-интенсив. Молодые мамы получали новые знания и тут же укрепляли навыки на практике в формате нетворкинга, игр и живого общения. В трех семинарах перед слушателями выступили восемь алтайских спикеров. Среди них — психолог, тренер и коуч Андрей Шишмарев, организатор имиджевых мероприятий Ульяна Грибановская, мастер-тренер личной эффективности, основатель «Школы Публичных выступлений в Барнауле» Константин Борнеман и другие.

Юлия Жуйкова,

организатор сообщества «instaMамы Барнаула», соучредитель школы для будущих мам «МамаРядом»:

Мы адаптировали обучение под потребности и ритм современных мам. Наш маркетолог Яника Тютенева даже заглянула в будущее и рассказала участникам, что нового ожидать в Instagram в 2019 году. Благодарим «Ростелеком» за содействие и поддержку в организации встреч.

Справка

Сообщество «instaMамы Барнаула» — партнер «Ростелекома» по действующей с 2017 года для клиентов телеком-оператора «Программы лояльности». Первым совместным мероприятием стало торжественное открытие в Барнауле школы будущих мам «МамаРядом» по новому адресу. В 2018 году «Ростелеком» и «instaMамы Барнаула» провели в Instagram несколько онлайн-конкурсов. Накануне Нового года партнеры организуют праздничный утренник «Мини-елки» для мам и детей от рождения до девяти месяцев, а также вечеринку для беременных «BabyShower».