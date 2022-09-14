«Ростелеком» предлагает бизнесу Wi-Fi для гостей как дома

«Ростелеком» предлагает сибирским бизнес-клиентам подключить Wi-Fi для посетителей на выгодных условиях. Федеральный провайдер организует беспроводной интернет для новых абонентов со скидкой 50% на 90 дней при оформлении заявки до 30 сентября 2022 года.

Услуга «Wi-Fi для гостей» позволяет предоставить беспроводной доступ в интернет в общественных местах с разными способами авторизации пользователей — по звонку, через СМС или через портал госуслуг. Сервис наиболее востребован для кафе, ресторанов, гостиниц, салонов красоты, фитнес-клубов и других заведений, в которых посетители могут свободно серфить в Сети, проводя время с комфортом и увеличивая средний чек.

Для подключения доступно три тарифа: «Начальный», «Улучшенный» и «Расширенный». В полный тариф в том числе входит опция «Рекламная платформа», которая дает возможность показывать гостям рекламу и настраивать время ее трансляции, управлять ограничениями, просматривать статистику.

«Бизнесу сервис позволяет собирать данные и формировать портрет клиента для улучшения таргетинга. На странице авторизации можно размещать баннеры о проходящих акциях и специальных предложениях, а также рекламировать услуги сторонних компаний, — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО „Ростелеком“. — Таким образом, наш сервис помогает решить разные задачи: для одних предприятий — увеличить количество клиентов и получить от них обратную связь, для других — расширить охват аудитории и предложить потенциальным посетителям более выгодные услуги, чем у конкурентов».

В зависимости от выбранного тарифа Wi-Fi предоставляется на базе интернета «Ростелекома» или других провайдеров. Специалисты компании организуют услугу под ключ: выделят канал связи, установят точки доступа внутри помещения или снаружи, обеспечат круглосуточную техподдержку. Управлять сервисом удобно из личного кабинета, через который можно настраивать параметры доступа, менять внешний вид портала авторизации, составлять портрет постоянного клиента.

Узнать подробнее о сервисе и тарифах, а также оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.