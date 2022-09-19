19 сентября
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«Ростелеком» продолжает работы по установке базовых станций в селах Алтайского края

«Ростелеком» продолжает работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Голосовая связь 4G/LTE и беспроводной интернет появились в 42 населенных пунктах региона.

Базовая станция мобильной связи в селе Хабазино.
Базовая станция мобильной связи в селе Хабазино.
Фото: пресс-служба «Ростелекома»

Первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» запустил в селе Усть-Гавриловка Троицкого района в октябре 2021 года. В этом месяце компания установила рекордное количество станций — 36. Строительство шло в Благовещенском, Романовском, Ельцовском, Волчихинском и других районах края. Доступ к мобильной связи тогда получили более 12 тысяч жителей региона. В августе 2022 года федеральный оператор завершил монтаж базовых станций мобильной связи в селах Сидоровка и Хабазино Топчихинского района Алтайского края.

«Сидоровка и Хабазино стали первыми селами, в которых мы продолжаем реализацию федерального проекта УЦН 2.0 в этом году. В октябре при плотном взаимодействии с подрядными организациями мы планируем установить станции в селах Толстая Дубрава Алейского района, Павловка (городской округ Славгород), Белово Усть-Пристанского района и поселке Татьяновка Благовещенского района», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

В этом году «Ростелеком» проводит работы по проекту УЦН 2.0 в 13 районах Алтайского края. Всего оператору предстоит охватить мобильной связью 18 населенных пунктов.

Справка

Второй этап федерального проекта УЦН 2.0 предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью 100 — 500 человек. Работы идут по соглашению Минцифры России и «Ростелекома» к договору об условиях оказания универсальных услуг связи.

Перечень населенных пунктов, в которых уже действует мобильная связь по проекту УЦН 2.0

Перечень населенных пунктов, в которых уже действует мобильная связь по проекту УЦН 2.0:

Усть-Гавриловка, Новоеловка (Троицкий район), Воскресенка, Среднекрасилово (Заринский р-н), Новокраюшкино (Первомайский р-н), Верх-Неня, Новокаменка, Черемшанка (Ельцовский р-н), Зыково (Панкрушихинский), Новоандреевка (Бурлинский), Паклино, Сафроново, Нижнепайва (Баевский), Усть-Пустынка, Усть-Белое (Краснощековский), Усть-Тулатинка (Чарышский), Верх-Жилино, Каркавино, Плотниково (Косихинский), Колово (Советский), Украинка (Мамонтовский), Ясная Поляна (Ребрихинский), Новотроицк (Родинский), Урожайный (Павловский), Преградинка, Долинка (Благовещенский), Бурановка, Майский, Рассвет (Романовский), Наумовка (Угловский), Сосновка, Грязново, Черемшанка (Тюменцевский), Малиновка (Алейский), Пятков-Лог (Волчихинский), Кругло-Семенцы (Егорьевский), Зеленая Поляна, Марковка (Ключевский), Павловка (Новичихинский), Тумановский (Завьяловский), Хорошее (Табунский) и Панфилово (Калманский).

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