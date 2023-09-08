8 сентября
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«Росводоканал Барнаул»: достоверные новости о нас читайте в наших соцмедиа

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам, что достоверные данные только в официальных медиа — на сайте компании, в официальной группе Вконтакте и телеграм-канале предприятия.

«Росводоканал Барнаул».
«Росводоканал Барнаул».
Источник: «Росводоканал Барнаул».

В сети периодически появляются фэйковые аккаунты, которые используют название или логотип компании и публикуют информацию, которая не имеет отношения к водоканалу. Обращаем внимание пользователей, что проверенные новости только в наших официальных соцмедиа», - рассказала руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул, — Татьяна Вражевская.

На главной странице сайте водоканала расположены иконки, по которым можно перейти в официальную группу Вконтакте и телеграм-канал «Росводоканал Барнаул», в закрепленном сообщении в Телеграме есть ссылки на Вконтакте и сайт компании, в группе предприятия Вконтакте в разделе «Обсуждения» есть тема «Наши официальные страницы в сети Интернет», где также размещены ссылки на наши ресурсы.

Подписывайтесь на нас и читайте достоверные сведения о лучших отраслевых практиках и новых технологиях, ответственном потреблении и экологической деятельности, цифровизации и новых сервисах, истории успеха и трудовых династиях, волонтерских и благотворительных акциях и о многом другом, — добавила Татьяна Вражевская.

Сайт компании «Росводоканал Барнаул».
Сайт компании «Росводоканал Барнаул».
Источник: «Росводоканал Барнаул».
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