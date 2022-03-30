30 марта
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул»: достоверные новости о воде в наших соцмедиа

Группа компаний «Росводоканал» и «Росводоканал Барнаул» продолжают развивать информационные площадки в соцмедиа, регулярно публикуя новости предприятий и актуальную отраслевую информацию, интересные факты о водных ресурсах и полезные сведения для потребителей коммунальных услуг.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Читать новости федерального оператора «Росводоканала», знакомиться с комментариями экспертов и партнеров, которые публикуются в рамках проекта «Доступная вода», можно на страницах и в сообществах ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм и Дзен.

Чтобы из первых рук получать объективную и достоверную информацию о водоснабжении и водоотведении в Барнауле — читайте нас в официальной группе «Росводоканал Барнаул» ВКонтакте. Здесь вы узнаете о лучших отраслевых практиках и новых технологиях, ответственном потреблении и экологической деятельности, цифровизации и новых сервисах, истории успеха и трудовых династиях, волонтерских и благотворительных акциях и о многом другом.

Будьте в курсе событий — подписывайтесь и читайте.

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