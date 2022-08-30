30 августа
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул»: электронные сервисы — удобный способ взаимодействия онлайн

В современном мире люди очень ценят своё время, поэтому электронные сервисы — отличный способ взаимодействия между клиентом и компанией. «Росводоканал Барнаул» напоминает, что абоненты могут обратиться к специалистам предприятия без визита в офис.

Электронные сервисы – удобный способ взаимодействия онлайн.
Электронные сервисы – удобный способ взаимодействия онлайн.
Фото: «Росводоканал Барнаул».

«Мы предлагаем нашим клиентам различные возможности общения с компанией в режиме онлайн, а они могут выбрать самый удобный для них. Удаленно можно не только передавать показания счетчиков и оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, но и обмениваться документами и другими данными, заказывать различные услуги. Это существенно экономит время», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Физические лица без визита в офис могут передать показания приборов учета и оплачивать услуги «водоснабжение» и «водоотведение» через мобильное приложение «РВК.Услуги», в личном кабинете системы «Город», на сайте водоканала.

Организации и предприниматели могут передать показания счетчиков в личном кабинете для юридических лиц или отправить их на электронную почту своего куратора. Также через личный кабинет либо путем перечисления через банк на реквизиты компании можно оплатить услуги предприятия. Кроме того, водоканал для электронного документооборота использует СБИС, а значит, есть возможность через систему обмениваться документами с юридическими лицами.

Также все категории клиентов могут обратиться в кол-центр «Росводоканал Барнаул» по номеру 500−101.

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