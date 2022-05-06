«Росводоканал Барнаул» круглосуточно осуществляет проверку качества воды

На всех предприятиях «Росводоканала» регулярно ведется контроль качества воды, а в весенний период он особенно усиливается из-за паводка. Специалисты лабораторий региональных водоканалов осуществляют круглосуточную проверку на каждом этапе водоподготовки, проводя исследования по микробиологическим, физико-химическим и радиологическим показателям.

«Вода, которую подают жителям городов наши предприятия, безопасна и соответствует требованиям СанПиН. Этому способствует многоступенчатый контроль на всем пути её движения — от водоисточника до потребителя. С начала марта и до конца мая проводится почти 500 тысяч исследований ресурса, добываемого на всех источниках водоснабжения», — отметил операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Для обеспечения чистой водой 6,8 млн жителей 10-ти российских городов используется 129 водоисточников, из них 121 — подземные и 8 — поверхностные. Подземная вода стабильна по своему химическому составу и полностью соответствует гигиеническим нормативам. Речная вода более зависима от сезонных изменений и в период весеннего половодья меняет свои характеристики. Все объекты водоподготовки предприятий «Росводоканала» к этим изменениям готовы, а корректировка технологического процесса позволяет сохранять качество воды на высоком уровне.

«Перед подачей в водопроводную сеть вода из всех источников обеззараживается от бактерий и вирусов. В целях обеспечения гарантированного качества питьевой воды проводится свыше 5 тысяч анализов в сутки. В городах, где жизненно важный ресурс добывается из поверхностных источников, для дополнительной очистки речной воды применятеся технология осветления и коагуляции. Контроль содержания остаточного хлора и мутности в питьевой воде на водозаборах осуществляется ежечасно», — рассказал Андрей Броцман.

Чтобы вода была безопасна, для ее обеззараживания на объектах водоподготовки «Росводоканала» в день расходуется более 17 тонн реагентов. Важно отметить, что в паводковый период используются максимальные дозы хлора, которые регламентированы санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и безопасны для здоровья человека. Кроме производственного контроля, за качеством питьевой воды постоянно следят специалисты региональных управлений Роспотребнадзора.